Риз Уизерспун нежно поздравила свою дочь с 22-летием: "Я горжусь тобой"

Американская актриса Риз Уизерспун 9 сентября праздновала 22 день рождения своей дочери Авы Филипп. Оскароносная звезда оставила в сети чувственное поздравление и фотографию взрослой девушки, которая невероятно похожа на звездную мамочку.

На фотографии юная Ава Филипп позирует в зеленом вязаном топе и с распущенными волосами, подчеркнув свое лицо нежным дневным макияжем. На фоне фото можно увидеть сияющее декорирование, поэтому можно предположить, что дома была небольшая вечеринка по случаю праздника Авы.

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Именинница выглядит невероятно радостной и счастливой, широко улыбаясь. Такое же фото разместила Ава в своем профиле.

С днем ​​рождения мою милую девочку... Простите... Я, имею в виду, мою взрослую дочь!!! Невозможно описать словами, как я горжусь тобой. Ты выросла необычным человеком, который так заботится об окружающем мире. Мне так повезло, что ты осветила мою жизнь. Я люблю тебя, Ава!

– подписала снимок Риз Уизерспун.



Дочь Риз Уизерспун празднует 22-летие / Фото с инстаграма актрисы

Кроме этого она разместила детское черно-белое фото дочери, которая ест праздничный торт с колпаком на голове. "Этому человеку сегодня исполняется 22 года", – говорится в подписи к фото.



Ава Филипп в детстве / Фото с инстаграма Риз Уизерспун

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