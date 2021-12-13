Римские каникулы, – Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Италии

13 декабря 2021 , 14:15
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Источник:

инстаграм Кати Осадчей

Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым отправилась в Италию. Там супруги проводят романтический уикэнд.

В плотном рабочем графике звездных супругов Кати Осадчей и Юрия Горбунова нашлось место для совместного отдыха. Ведущие проводят итальянские выходные в Риме.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Италии

Супруги активно делятся совместными фотографиями на странице в инстаграме. Заметно, что в Риме уже активно готовятся к рождественским и новогодним праздникам, ведь на улицах уже сверкают елки и много декораций.

Римские каникулы. Наша маленькая семейная традиция. Рим в декабре – машина времени, телепортация в теплую осень,
 –  написала Катя Осадчая под фото.


Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

В Риме супруги гуляли по городу, посещали архитектурные памятники и просто наслаждались теплом.


Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Для прогулки по Риму Катя Осадчая подобрала повседневный, но стильный наряд. Она надела черные широкие брюки, белый свитер с фигурной вязкой и темную куртку. Звезда собрала волосы в хвост. Перед камерой она позировала без макияжа, поэтому похвасталась натуральной красотой.


Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Активные поклонники знаменитой четы оставляют множество комментариев под фото с отдыха:

  • "Чудесные";
  • "Вы лучшая и самая крепкая семья в Украине";
  • "Счастливы и довольны";
  • "Даже цвет глаз похож. Супер";
  • "Вау, какая красота";
  • "Замечательная традиция";
  • "Семья – это класс, так держать".
Автор: Марія Касій