"Рідна Україна переможе": почему новая песня Пономарева тянет на статус народной

Украинский композитор и исполнитель Александр Пономарев выпустил новую композицию под красноречивым названием "Україна переможе", где воспел ключевые события, произошедшие за время войны. Вместе с ним также спели Михаил Хома, "Антитела", Юрий Ткач и другие.

Новый украинский хит Пономарев выпустил 18 апреля, и его уже успели оценить тысячи слушателей. В записи композиции приняли участие разные украинские артисты в разных уголках Украины: "Антитела", воюющие в составе ТРО, Юрий Ткач на ферме кур, Евгений Кошевой на частном усадьбе, Петр Черный в компании танцовщиц в цыганских костюмах и Пономарев с Хомой (Дзидзьо) с напарниками в открытой местности.

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Зажигательный ритм добавил исполнение Оркестра и Хора Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка. Песня прекрасно поднимает дух и побуждает к победе всех украинцев. В ней вспомнили и об выстраданной Буче, и о затоплении российского крейсера, и о Чернобыевке. В противоположность другим композициям, хит имеет народный ритм, похожий на многие другие легендарные украинские песни.

Как рассказала группа "Антитела", Пономареву слова песни приснились. Он сразу пригласил для съемок всех артистов и начал работу. Все собранные средства от монетизации пойдут на помощь ВСУ.

"Звенит Саша, и говорит: "Тарик, досталось нытье! Ну сколько можно плакать и тосковать. Народу, как воздух, нужна боевая, бодрая, сильная песня, и она у меня есть!", – поделился Тарас Тополя.

Пономарев, Хома, Тополь, Кошевой, Ткач, Черный – "Україна переможе": видео онлайн

Текст песни "Україна переможе":

Їхав танк – окупант

На долю неминучу

Башту відірвало йому

Стугною, за Бучу

Полетів окупант,

Мігом – 35-м

Для Київського "Привида"

він – здається став 20-м

Горить , палає техніка ворожа рідна Україна переможе

Горить, палає і ще спалахуй Руській корабель іди… Гей, Гей

Ось пливе окупант

В Бердянську десь гальмує

Тепер ворожий десант

Рапанів там годує

Ще про тракторні війська

маю розказати

Бо все ще десь недобре стоїть

Хай буде біля хати

Горить, палає техніка ворожа рідна Україна переможе

Горить, палає і ще спалахуй Руській корабель іди… Гей, Гей

Чорнобаївка є,

ворогу портал на той світ

Регулярно все, що летить –

завершає там свій політ

Ще лякають ворогів

Наші біовоїни

Від гусей, курей і голубів

Тікають в різні сторони

Горить, палає техніка ворожа рідна Україна переможе

Горить, палає і ще спалахуй Руській корабель іди… Гей, Гей