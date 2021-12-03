Рианна якобы беременна от A$AP Rocky: как на слухи реагирует сама певица

На днях Рианна стала национальной героиней Барбадоса. Ее появление на торжественной церемонии произвела фурор в сети, ведь фанаты были убеждены в беременности звезды от A$AP Rocky. Как на эти слухи реагирует сама певица, читайте ниже.

33-летняя артистка и основательница бьюти-бренда стала 11 влиятельной личностью, которой присудили звание национальной героини Барбадоса. На мероприятие она надела приталенное оранжевое платье, которое подчеркнуло животик. Фанам показалось, что Рианна всячески пыталась его скрыть, потому что якобы забеременела от любимого A$AP Rocky.

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Так, по сети прокатилась волна слухов, что рэпер и R&B-дива станут родителями. Рианна не прокомментировала вероятную беременность в своем профиле, однако отписала одной из поклонниц в инстаграме.

"Можно мне прийти на baby shower, сестренка? Правда или нет, ваши дети будут красивыми. Извините, что все сейчас в вашей матке", – написала девушка по имени Джен суперзвезде.

Стоп! Вы не пришли на первые 10 baby shower! Вы все разводите меня каждый год, черт побери,

– эмоционально ответила Рианна.

Так, певица опровергла предположение, что ждет ребенка от A$AP Rocky. По ее словам, слухи о беременности – это уже 11 вымысел фанов.

Рианна прокомментировала слухи о беременности / Фото из инстаграма