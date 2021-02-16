Рианна показала большую обнаженную грудь: дерзкое фото топлес 18+
Американская певица Рианна поразила фанов дерзким кадром. На фото она позировала топлесс, прикрыв обнаженную грудь рукой. Свой look звезда довершила многочисленными аксессуарами и мужскими шортами.
Источник:инстаграм Рианны
32-летняя Рианна любит эпатировать публику, поэтому часто выбирает откровенные наряды для светских выходов и делится пикантными домашними кадрами. На этот раз артистка взбудоражила свою 90-миллионную армию фанов кадром, на котором позирует топлес.
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Фото Рианны топлесс
На крыльце элитного имения с бассейном певица сфотографировалась в коротких атласных шортах белого цвета из лимитированной мужской коллекции своего бренда Savage x Fenty. Они обольстительно подчеркнули аппетитные бедра и упругие ягодицы Рианны. Однако все внимание сторонников была направлено на большую обнаженную грудь звезды.
Она не стала надевать ни топ, ни бюстгальтер, сексуально прикрыв обнаженную грудь рукой. Знаменитость засветила все татуировки на роскошном теле. Образ Рианна завершила массивными украшениями – браслетом, кольцом, серьгами и цепочками, макияжем с насыщенной красной помадой. Волосы она собрала в лаконичный пучок.
Прическа – наиболее сдержанный элемент образа исполнительницы, все остальное – сплошная эротика. Сексуальный кадр покорил пользователей, поэтому меньше, чем за сутки, пост набрал рекордные 9 миллионов лайков.
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