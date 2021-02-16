Американская певица Рианна поразила фанов дерзким кадром. На фото она позировала топлесс, прикрыв обнаженную грудь рукой. Свой look звезда довершила многочисленными аксессуарами и мужскими шортами.

32-летняя Рианна любит эпатировать публику, поэтому часто выбирает откровенные наряды для светских выходов и делится пикантными домашними кадрами. На этот раз артистка взбудоражила свою 90-миллионную армию фанов кадром, на котором позирует топлес.

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Фото Рианны топлесс

На крыльце элитного имения с бассейном певица сфотографировалась в коротких атласных шортах белого цвета из лимитированной мужской коллекции своего бренда Savage x Fenty. Они обольстительно подчеркнули аппетитные бедра и упругие ягодицы Рианны. Однако все внимание сторонников была направлено ​​на большую обнаженную грудь звезды.

Она не стала надевать ни топ, ни бюстгальтер, сексуально прикрыв обнаженную грудь рукой. Знаменитость засветила все татуировки на роскошном теле. Образ Рианна завершила массивными украшениями – браслетом, кольцом, серьгами и цепочками, макияжем с насыщенной красной помадой. Волосы она собрала в лаконичный пучок.

Прическа – наиболее сдержанный элемент образа исполнительницы, все остальное – сплошная эротика. Сексуальный кадр покорил пользователей, поэтому меньше, чем за сутки, пост набрал рекордные 9 миллионов лайков.