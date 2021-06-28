Ревела два часа, – жена Андрея Джеджулы подхватила COVID-19 после родов

Жена шоумена Андрея Джеджулы заболела коронавирусом. Юлия Леус подхватила недуг через четыре месяца после родов. По словам женщины, ее заразил свекор, который оказался в больнице с COVID-19.

Возмущенная Юлия Леус заявила, что узнала о болезни отца Андрея Джеджулы не от родных, а от человека, который написал ей в инстаграме. После прочитанного блогер сразу же сдала тест на COVID-19, который показал положительный результат.

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Жена шоумена убеждена, что могла подхватить коронавирус лишь от свекра, жившего с ними в последнее время. "Думала, что меня обошло, да и негде было подцепить, была слишком осторожна. Всю беременность просидела дома и сейчас только прогулки с крохой", – поделилась Юлия.

Больше всего ее разозлило то, что вся семья скрывала от нее болезнь отца мужа. Она считает, что родные вели себя неправильно, ведь она могла заразить коронавирусом близких и дочь Аделину, которая появилась на свет в конце февраля.

Как узнала, ревела два часа, очень боялась за ангелочка,

– рассказала Юлия Леус.

Как жена Андрея Джеджулы переносит COVID-19

Юлия Леус поделилась, что тяжело переносит коронавирус. Первые дни у нее была рвота, которую спутала с отравлением, и температура 37,4. Сейчас жену Андрея Джеджулы часто тошнит и постоянно першит горло. К счастью, запахи и вкусы она чувствует.

Блогер не стала ложиться в больницу. Она соблюдает режим самоизоляции и не принимает специальных лекарств. Вместо этого женщина пьет много жидкости. Пока Юлия болеет, четырехмесячную дочку опекает ее звездный муж.