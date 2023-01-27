Звезду "Бриджердтонов" назвали самым красивым мужчиной мира

Хирург Джулиан Де Сильва ежегодно использует правило греческого золотого пересечения красоты и публикует списки самых красивых женщин и актеров мира. В качестве примера он использует в основном киноактеров, моделей и певцов. В этом году "идеальным" красавчиком, по его мнению, стал Реге Пейдж из сериала "Бриджертоны".

34-летний Реге Пейдж, сыгравший в сериале Netflix "Бриджертоны" герцога Гастингса, соответствует параметрам идеала на 93,65%. Хирург Де Сильва объяснил, что английский и зимбабвийский актер выиграл благодаря своему "классически красивому лицу и прекрасным карим глазам".

Интересно Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года: кто он

У него был самый высокий балл за расстояние между глазами, и расположение его глаз тоже высоко оценили. Его губы – идеальной формы также получили высокую оценку, и единственная оценка, которая была немного ниже, была шириной и длиной носа,

– рассказал исследователь.



Регге Пейдж возглавил списки самых красивых мужчин мира / Фото The Daily Mail

Второе место по меркам греческого золотого сечения красоты получил киноактер Крис Гемсворт, звезда фильмов "Тор" – у него 93,65% "идеала". Третье место Джулиан Де Сильва отдал киноактеру "Черной пантеры" Майклу Би Джордану – он на 93,46% идеал по мнению стандартов Греции. Также четвертое место получил музыкант Гарри Стайлз – 92,30%, а пятое – футболист клуба "Боруссия" Дортмунд Джуд Беллингем 92,22%.

Как отметил исследователь и руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии в Лондоне, для определения идеала он использует передовую компьютерную технологию:

"Эти совершенно новые методы компьютерного картирования позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым, а технология полезна при планировании операции пациентов", – говорит Джулиан.

Напомним, что по последним спискам хирурга среди женщин, самой красивой женщиной по его параметрам стала звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Коммер. По мнению Сильвы, характеристики звезды на 94,52% соответствуют золотому сечению красоты.