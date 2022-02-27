Редкий выход Меган Маркл и принца Гарри, которые на днях поддержали Украину: первые фото

Меган Маркл, которая с принцем Гарри и детьми живет в США, нечасто появляется на светских мероприятиях и даже не попадает под прицелы фотокамер папарацци. 26 февраля знаменитые супруги совершили редкий выход.

Меган Маркл и принц Гарри, которые недавно поддержали Украину, посетили церемонию награждения NAACP Image Awards. Несколько дней назад они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что они с народом Украины.

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26 февраля Меган Маркл и принц Гарри впервые в 2022 году появились вместе на публике. Супругов наградили престижной премией NAACP Image Awards, которой отмечают за особые достижения. Меган и Гарри получили статуэтку за деятельность своего благотворительного фонда Archewell и активную общественную позицию.

На сцену Меган Маркл вышла в длинном синем платье на одно плечо и с разрезом на ноге от бренда Christopher John Rogers. Она вложила волосы в локоны, зачесав их на один бок.

Ее образ дополняли босоножки с кристаллами от Aquazzura и украшения – длинные серьги с 14-каратным золотом и браслет принцессы Дианы из желтого золота, который она надела во время своего королевского тура по Австралии с принцем Гарри в 2018 году. На другую руку Меган Маркл надела золотой браслет Cartier Love.

Принц Гарри надел черный классический костюм с белой рубашкой и бабочкой. Перед началом своей речи он поддержал Украину.

Мы хотели бы отметить народ Украины, который остро нуждается в нашей постоянной поддержке как мирового сообщества!,

– сказал он.



Редкий выход Меган Маркл и принца Гарри / Фото из инстаграма Hello! Magazine



Редкий выход Меган Маркл и принца Гарри / Фото из инстаграма Hello! Magazine



Редкий выход Меган Маркл и принца Гарри / Фото из инстаграма Hello! Magazine