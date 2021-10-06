Ребенка спасли, – Лилия Подкопаева впервые рассказала об операции старшей дочери

43-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева крайне редко раскрывает детали личной жизни, особенно те, которые касаются детей. Только сейчас она призналась, что более года назад ее старшей дочери сделали сложную операцию.

Откровенное заявление спортсменка сделала в эфире одного из рейтинговых телешоу. Так, в 13 лет у Каролины – дочери Лилии Подкопаевой и Тимофея Нагорного – порвался сосуд. У девочки появилось кровавое пятно, которое давило и вызвало невыносимую боль.

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Положить конец страданиям Каролины могла только сложная операция. Звездная мама дала согласие на хирургическое вмешательство, и врачи спасли ее дочь.

Операция длилась 4 часа, эмоционально это очень страшно, больно и тяжело. Операция прошла успешно, и моего ребенка спасли. Я тогда готова была руки целовать врачам,

– вспомнила Лилия Подкопаева.

Она добавила, что в то время, как шла операция, находилась будто в прострации. К счастью, все обошлось. Сейчас старшая дочь олимпийской чемпионки здоровая и энергичная.



Лилия Подкопаева с дочкой Каролиной / Фото с инстаграма олимпийской чемпионки

Напомним, в Лилии Подкопаевой трое детей – сын Вадим, которого гимнастка усыновила, когда ему было шесть месяцев, дочери Каролина и Эвелина, которую она родила от бизнесмена Игоря Дубинского. Старшая девочка была долгожданной для олимпийской чемпионки, ведь врачи уверяли, что она не сможет забеременеть.