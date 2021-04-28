Звезда фильма "Мошенницы" Ребел Уилсон опубликовала откровенные фото в инстаграм-сториз, поразив сеть похудевшей фигурой. За год актриса лишилась около 27 килограммов.
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Эротические фото Ребел Уилсон
Знаменитость позировала перед зеркалом, фотографируясь на свой смартфон. Она примерила черное обтягивающее боди с глубоким декольте, что позволило похвастаться пышной грудью. Ребел Уилсон так показала результаты ежедневного труда над своим телом.
Длинные белокурые волосы актриса распустила и уложила нежными локонами. Также она сделала красивый макияж на лице. Звезда подчеркнула глаза тушью и накрасила губы розовой помадой.
"Она очаровательна на съемочной площадке сегодня", – подписала кадры Ребел.
Ребел Уилсон / Фото из инстаграм-сториз
Ребел Уилсон / Фото из инстаграм-сториз
Похудение Ребел Уилсон
- 2020 год для Ребел Уилсон стал годом здоровья – звезда "Мошенниц" часто ходила на пробежки, занималась спортом, правильно питалась.
- Уже летом стало известно, что актриса сбросила 20 килограммов.
- К концу 2020 года Ребел Уилсон стремилась иметь вес 75 килограммов. Но ей удалось достичь желаемого еще в ноябре. Однако звезда все равно работает над собой.