Звезда фильма "Мошенницы" Ребел Уилсон опубликовала откровенные фото в инстаграм-сториз, поразив сеть похудевшей фигурой. За год актриса лишилась около 27 килограммов.

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Эротические фото Ребел Уилсон

Знаменитость позировала перед зеркалом, фотографируясь на свой смартфон. Она примерила черное обтягивающее боди с глубоким декольте, что позволило похвастаться пышной грудью. Ребел Уилсон так показала результаты ежедневного труда над своим телом.

Длинные белокурые волосы актриса распустила и уложила нежными локонами. Также она сделала красивый макияж на лице. Звезда подчеркнула глаза тушью и накрасила губы розовой помадой.

"Она очаровательна на съемочной площадке сегодня", – подписала кадры Ребел.



Ребел Уилсон / Фото из инстаграм-сториз



Ребел Уилсон / Фото из инстаграм-сториз

Похудение Ребел Уилсон