"Королевами рождаются": звездные коллеги со щемлением вспоминают Руслану Писанку

В Германии скончалась Руслана Писанка – украинская телеведущая. Звездные коллеги с грустью вспоминают о знаменитой ведущей и актрисе.

19 июля стало известно о потере в украинском шоубизе – умерла телеведущая и актриса Руслана Пысанка. Звезды делятся воспоминаниями о подруге и коллеге.

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Звезды вспоминают о Руслане Писанке

Наталья Могилевская

Певица показала редкое архивное фото из "Танцев со звездами", в которых участвовала телеведущая, и вспомнила тот период.

Все говорили о том, как мы работали с Зеленским и сколько времени посвящали танцам, но больше всего в те дни работала Руся. То, что она творила на каблуке с ее высоким ростом и в борьбе с лишним весом – это был настоящий подвиг и настоящий героизм!

– написала звезда.

"Ее благородный и хороший выход из проекта был по-настоящему королевским. Королевой невозможно стать, королевой рождаются. Настоящее благородство, внутренняя сила, божественный талант и искрометный юмор – редкие качества как для одного человека. Светлая память, Руся!".



Участники "Танцев" / Фото с инстаграма Натальи Могилевской

Юрий Горбунов

"Трудно поверить! Сегодня ушла из жизни наша замечательная коллега Руслана Пысанка! Всегда полна оптимизма, с удивительным чувством юмора! Прекрасная актриса и телеведущая! Отдыхай Руся! Пусть земля тебе будет пухом", – поделился шоумен.

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Ирина Билык

"Ты была самой хорошей из самых хороших, самой красивой из самых красивых! В это невозможно поверить! Светлая память", – лаконично выразилась артистка.

Лилия Ребрик

Руся наша! Светлая память… Не могу поверить… Сегодня ушел из жизни замечательный человек, актриса, телеведущая Руслана Пысанка. Всегда улыбающаяся, жизнерадостная, энергичная… Почивай с Богом. Люблю тебя очень,

– написала Лилия Ребрик.

Катя Осадчая

"Невозможно поверить. Почивай с миром, невероятная Руслана".



Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз

Ольга Фреймут

Руслана, моя журналистика ориентировалась на ваши стандарты в профессии, с вас брала пример. Легкость, уникальность, джазовость. Вы были так единственная. Наверное, мы действительно не знаем тайну о небе, если туда в последнее время улетает так много прекрасных украинцев. Там, наверное, действительно очень хорошо,

– поделилась телеведущая.



Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз

Владимир Остапчук

Шоумен был лаконичным и показал кадры из студии, где объявили о смерти Русланы Писанки и подписал их печальными эмоджи.



Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз

Василиса Фролова

Еще несколько месяцев тому назад Руся так сердечно обнимала Родика… Невозможно поверить… Самая светлая великая душа. Так не должно быть,

– написала ведущая.



Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз

Леся Никитюк

"Русланочка, как же так… Светлая память".



Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз