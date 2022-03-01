Развозила воду и пела в метро: Могилевская вышла из укрытия, чтобы помочь киевлянам

46-летняя Наталья Могилевская не сбежала из Киева, а осталась в своем доме на Осокорках. Однако отсиживаться в укрытии она не стала. Певица возила воду и вкусности в метро "Славутич", а по дороге фотографировалась с бойцами терробороны.

Народная артистка не раз обращалась к россиянам и белорусам, чтобы они выходили на улицы останавливать военных, которые едут на войну в Украине. Так что пока те не вытащили вату из ушей, Наталья Могилевская подбадривает киевлян.

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Наталья Могилевская развозила воду и вкусности в метро

Певица выехала из своего дома на Осокорках, ведь уверена, что может помочь стране даже в состоянии войны. По дороге на станцию ​​метро "Славутич" звезда общалась и фотографировалась с терробороновцами на блокпостах. Киевлянам, покинувшим свои дома и "переехавшим" в подземку, она привезла воду из собственной скважины и вкусности.

Я хочу, чтобы мы поблагодарили наших солдат, наших военных, которые нас поддерживают, защищают. Хочу просто поделиться силой, верой,

– рассказала Наталья Могилевская о своей "вылазке".

На "Славутиче" артистка устроила мини концерт, а в сети пообещала на днях явиться на станцию метро "Харьковская".

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Полный текст публикации Натальи Могилевской:

Что бы ни случилось, пой!

Эти дни я была "закрыта" на Осокорках. Решила совершить вылазку в терроборону, поискать еду, съездить в метро "Славутич". Посмотреть, как там люди, поддержать дух загрустивших и привезти воды. Каждый должен делать свою работу даже в таких условиях. И точка.

Главное, что хочу отметить – наши украинцы всегда имели под рукой баян или гитару, всегда пели хором, в перерывах между перестрелками и бомбежками, создавали и писали новые потрясающие песни, а также с удовольствием пели народные.

Вспомните фильм "В бой идут только старики" киевской киностудии Довженко. Сколько песен, сколько хитов! Люди! Обнимайтесь, пойте! Это как лекарство 2-3 раза в день по часу и все будет хорошо!

Завтра, а может, и сегодня – до встречи на Харьковской. Кто живет в районе метро Славутич, Осокорки, у кого нет воды – пишите. У меня скважина.

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