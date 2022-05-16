Разворовывал авторские деньги, – Харчишин прошелся по Лисице, который дал Польше 0 на Евровидении

После Евровидения-2022 в Украине разгорелся скандал. Хотя Kalush Orchestra выиграл на конкурсе, стране стало обидно за Польшу, которой наше жюри не дало ни одного балла. Лидер группы "Друга ріка" думает, что все из-за Вадима Лисицы. По саундпродюсеру певец "прошёлся" вдоль и поперек.

После финала Евровидения-2022 Украине стало досадно за Польшу, которая за время войны приютила и обогрела более 3 миллионов наших соотечественников, а мы отблагодарили ее нулем на песенном конкурсе. Валерий Харчишин тоже считает, что это не по-человечески.

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Солист "Другої ріки" отмечает, что песня Охмана была не самой плохой, но Украине не стоит отбрасывать социальную составляющую, потому что "наши дети сейчас живы и защищены в Польше". Поэтому всю ответственность за лажу с баллами национального жюри Харчишин возложил на саундпродюсера Вадима Лисицу, который его возглавлял. Он раскрыл темные вехи его музыкальной карьеры – работу на России и скандал с роялти.

О работе в России

Валерий Харчишин рассказал, что Вадим Лисица был связан с лейблом Warner Russia, который выкупил американский миллиардер Леонард Блаватник за якобы деньги Путина. Даже после 2014 года продюсер помогал Кремлю "продвигать русский мир" по всему миру. Кроме того, он тесно сотрудничал с гастролершей Лободой.

До и в течение Революции достоинства, определенное время после аннексии Крыма работал в Московии директором одного из направлений Warner Russia… Вадим Лисица в течение последних лет неоднократно летал в Москву, отчитываться о своих творческих достижениях со Светланой Лободой – в роли музыкального продюсера и звукоинженерить ее лайвы на крупнейших аренах Раши,

– выдал Валерий Харчишин.

О разворовывании авторских роялти

Певец также напомнил, что Вадим Лисица руководит организациями, которые собирают и выплачивают музыкантам роялти. С подельниками он якобы "разворовывал авторские деньги", а его друг Александр Никин сунул депутату взятку, чтобы "снести невыгодный для него законопроект" об авторских правах в Украине.

"Лиса, Никин, Долинский и еще несколько человек, по подозрению следствия, причастны к разворовыванию миллионов авторских роялти. Эта мерзость, как спрут пролезла в темные щели и зарабатывала на авторах страны", – упрекнул Харчишин.

– это денежное вознаграждение, которое получает автор за использование его произведения. В мировой практике это главный источник дохода авторов.

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Если у вас есть какие-либо сомнения в том, что нули Польши были выставлены нечаянно, что кто-то просто не учел политический контекст, отбросьте эти сомнения! Вата никуда не делась и опасна больше орков, которых ребята хоть видят на передовой,

– резко заявил Валерий Харчишин.

"Или Лисица не очень умен, поэтому постоянно х**рит в грабли, или все учел и сделал это сознательно, хотя и очень не хочется верить, что его действия направлены на то, чтобы подорвать поддержку Украины поляками", – заключил артист.

Полный текст публикации Валерия Харчишина:

Почему и как появился этот загадочный "ноль полякам" от украинского жюри? Я не буду разбирать творческую составляющую, потому что песня, а особенно исполнения были не худшими на конкурсе. Но добавьте социально ответственную составляющую, хотя бы за то, что наши дети сейчас живы и защищены в Польше. Впрочем, вот что нужно знать. Перед тем, как общество выяснит все (а, поверьте, выяснит), хочу поведать о главе жюри Вадима Лису.

Сейчас многие латентные ватаны совершили "квантовый скачок", эвакуируясь из "киевского котла" в первые дни войны, и стали большими патриотами. Подвешивали флаги на аватарки, поймали тренд и проливают "кровь и слезы" в фейсбуке. Хорошо, когда делают это искренне, инициируют какие-нибудь полезные активности. Их жаль, потому что только дошло. Но ведь это наш народ. Он разный. Но есть другие. Это "приспособления", на которых я бы особо не обращал внимание, если бы такие гниды не вредили моей стране, поэтому не буду молчать.

Вадим Лиса. До и во время Революции достоинства, а затем определенное время после аннексии Крыма работал в Московии директором одного из направлений Warner Russia. Это именно тот лейбл Warner Russia, который в свое время выкупил Блаватник (по слухам за деньги Путина – 3 миллиарда долларов), чтобы продвигать русскую музыкальную культуру и русский мир по всему миру. Именно этот Warner Russia, зажегший и экспортировавший к нам, прямо из Москвы новых "украинских звезд".

Да, дорогие, в течение последних лет, финансирование, контракты, поддержка у этих украинских звезд была именно с Warner Russia и в Украине через своего представителя компанию Best Music. Напрямую или через посредников. Уверен, что они еще не разорвали контракты.

Вадим Лисица в последние годы неоднократно летал в Москву отчитываться о своих творческих достижениях со Светланой Лободой – в роли музыкального продюсера и звукоинженерить ее лайвы на крупнейших аренах Раши.

Но самое важное для меня то, что Вадим Лисица является директором по распределению средств организаций коллективного управления (я считаю настоящих мошенников) под названием ГС УЛАСП и ГС ОКУАСП.

Главный в этих организациях – Александр Никин. Друг и подельник Лисы. До войны он находился под круглосуточным арестом, счета организаций также были арестованы и сегодня продолжаются следственные действия. Никин пытался дать взятку 100 тысяч долларов народному депутату, с целью снести невыгодный для него законопроект, перекрывавший доступ к схемам хищения авторских денег! Тогда в гостинице "Киев" и был задержан правоохранителями.

Лиса, Никин, Долинский и еще несколько неизвестных широким массам лиц, по подозрению следствия, причастны к хищению миллионов авторских роялти. Эта мерзость, как спрут пролезла в темные щели и зарабатывала на авторах страны. Теперь Вадим Лиса проявил себя и на международном уровне.