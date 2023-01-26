Экс-муж Шакиры Жерард Пике впервые показал в инстаграмме свою новую пассию

Страсти вокруг развода футболиста Пике и его гражданской жены Шакиры не прекращаются. И хотя они официально не были замужем, однако измены мужа и раздел имущества с детьми уже обсудил весь мир. Теперь футболист, похоже, готов к новому этапу жизни.

35-летний Жерард Пике состоял в отношениях с Шакирой 11 лет, но их брак дал трещину. Двое их сыновей остались с артисткой, пока Пике продолжает строить новые отношения с 23-летней Кларой Чиа. Вместе с ней он опубликовал первое общее фото.

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На снимке пара делает селфи: девушка держит телефон, а в это время Пике нежно прижимается к любимой. Новое фото футболист решил не комментировать. Это их первое публичное появление в соцсетях с момента расставания с Шакирой. К слову, артистка старше футболиста на 10 лет, сейчас ей 45, поэтому разница в возрасте между женщинами Пике – колоссальная. Некоторые из фанатов говорят, что Жерард выбрал себе новую любимую, которая очень похожа на предыдущую.



Жерард Пике с молодой любимой / Фото из инстаграмма футболиста



Жерард Пике и Шакира / Фото из инстаграмма футболиста

Сама артистка никак не прокомментировала дерзкое фото "экса", но недавно выпустила ироническую песню о Пике, в котором разоблачила все его измены Она сказала, что он оставил ее соседкой со свекровью, с прессой у двери и долгом перед налоговым инспектором, но она стоит "двух 22-летних". Песня BZRP Music Sessions #53 стала самой популярной в истории латиноамериканского ютуба – 63 миллиона просмотров за 24 часа.

Что интересно, в клипе она также показана банка варенье, по которой собственно и разоблачила измены Пике: кроме нее в доме его никто не ел, но в последние месяцы брака оно начало уменьшаться. Однако однажды она все же заскочила вроде бы мужа с любовницей у них дома и инициировала развод.