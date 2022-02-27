"Разрываюсь на две части": Милла Йовович неоднозначно отреагировала на войну в Украине

Американская актриса Милла Йовович спустя два дня после начала наступления России на Украину высказалась в сети. Она призналась, что у нее есть корни как в России, так и в Украине, поэтому ей трудно наблюдать за ситуацией.

Милла Йовович (Костыль – настоящая фамилия) опубликовала сообщение, в котором поддержала народ Украины, оставив ссылки на организации, которые могут помочь жителям Украины. Однако призналась, что ее сердце разрывается от того, что сейчас воюют две страны, в которых остались ее корни.

К слову Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали Украину: "Мы вместе с президентом и всем народом"

Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине в Украине. Мою страна и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, за разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся жизнь лежит в обугленных обломках,

– написала актриса.

Она добавила, что помнит войну на родине ее отца Боге Йововича в бывшей Югославии и рассказы ее семьи о травмах и терроре, которые они пережили.



Милла Йовович из Украины / Фото из открытых источников

Что известно о происхождении Йовович