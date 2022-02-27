Милла Йовович (Костыль – настоящая фамилия) опубликовала сообщение, в котором поддержала народ Украины, оставив ссылки на организации, которые могут помочь жителям Украины. Однако призналась, что ее сердце разрывается от того, что сейчас воюют две страны, в которых остались ее корни.
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Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине в Украине. Мою страна и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, за разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся жизнь лежит в обугленных обломках,
– написала актриса.
Она добавила, что помнит войну на родине ее отца Боге Йововича в бывшей Югославии и рассказы ее семьи о травмах и терроре, которые они пережили.
Милла Йовович из Украины / Фото из открытых источников
Что известно о происхождении Йовович
- Милла Йовович родилась в 1975 году в Киеве, в районе Русановки. Первые годы жизни ходила в садик в Днепре, потом переехала обратно в Киев с мамой. Дальше семья переехала в Лондон, затем в Сакраменто, и уже в конце – в Лос-Анджелес.
- Мама Миллы – Галина Логинова познакомилась с отцом Богданом (Боги) Йововичем в Киеве. Женщина выросла в Украине, а отец – в Черногории (серб по происхождению).
- Галина Логинова родилась в семье военного на Кавказе, Россия. Семья переехала в Днепр, где она окончила школу, впоследствии училась во Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве, а затем снова вернулась в Украину – работала на киностудии Довженко в Киеве.
- Что касается Боге Йововича, то он вместе с братом нелегально пересек границу с Албанией и попал в Советский Союз. С 17 лет отец Миллы жил в Киеве. Там он поступил в Киевский медицинский институт на педиатрическое отделение и научился говорить по-русски. Подробнее об истории жизни отца актрисы читайте здесь.