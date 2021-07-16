Разбила колени и руки: Санта Димопулос травмировалась на отдыхе во Франции – фото, видео
Источник:инстаграм Санты Димопулос
Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос отдыхает на Лазурном побережье Франции. Каждое утро она начинает с пробежки. Во время последней красавица сильно травмировалась, разбив колени и руки.
Во Францию Санта Димопулос полетела на целый месяц. Компанию ей составили дочь София, племянники и муж-бизнесмен Игорь Кучеренко с детьми от первого брака. Большая семья остановилась в роскошной вилле неподалеку моря, поэтому звезда занимается спортом на свежем воздухе.
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В пятницу утром, 16 июля, Санта Димопулос упала во время пробежки по крутому спуску. Она показала окровавленные колени, руки и плечо.
Я с разбитыми коленями, локтями и плечом. Нет худа без добра. С обрыва не свалилась, голову не повредила и обычно после такого происходит что-то очень красивое и волшебное,
– поделилась звезда.
По словам Санты, перед пробежкой у нее мелькнула мысль, что она упадет и будет вынуждена маскировать раны. К сожалению, интуиция ее не подвела. Однако она не теряет оптимизма. Единственное, из-за чего расстроилась Санта Димопулос – это то, что травмировалась она перед светским мероприятием, которое состоится вечером.
"Раньше я бы билась в истерике, сейчас – даже мысль отчаяния не мелькнула! Это потрясающее открытие для меня, ведь в экстремальных ситуациях сразу понятно, что происходит внутри тебя в действительности", – добавила победительница "Танцев со звездами".
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Санта Димопулос травмировалась во Франции / Фото с инстаграма звезды