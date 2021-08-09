Растлитель молодых девушек, – Янина Соколова рассказала о домогательствах в Карпенко-Карого

Журналистка и общественный деятель Янина Соколова не осталась в стороне от скандала, вспыхнувшего вокруг преподавателя Владимира Талашко. Звезда, которая и сама закончила Карпенко-Карого, заявила, что к студенткам домогается не только он.

В университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Янина Соколова училась на актрису. Следовательно, она по собственному опыту знает, что Владимир Талашко – не единственный "растлитель молодых девушек".

Важно 75-летнего Владимира Талашко из Карпенко-Карого обвинили в домогательствах к студенткам

Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, у одного из педагогов были и ко мне похожие попытки, которые происходили под действием водки. Так, педагоги периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть,

– заявила Янина Соколова.

Знаменитость "давала отворот мэтрам", однако осознает, что не все молодые девушки, приехавшие из провинциальных городков, могут проявить сопротивление.

По словам Соколовой, крупнейший кинотеатральный вуз страны превратился в кладбище, где сравнивают с землей тех, кто стремится к переменам. Она обратилась к министру культуры Александру Ткаченко и призвала его выяснить ситуацию с ректором Алексеем Безгином, который якобы покрывает сексуальные домогательства.

Ректор вуза знает обо всем этом и молчаливым согласием фактически покрывает. За это время он не сделал ничего, чтобы этот процесс остановить. Более того, он запугивает персонал и травит тех, кто создает сопротивление внутри вуза,

– рассказала журналистка.

К слову, Министерство культуры и информационной политики уже отреагировало на скандал вокруг Владимира Талашко. Как передает Интерфакс-Украина, инициировано служебное расследование.

"Министерство культуры и информационной политики глубоко обеспокоено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении в отношении бывших студенток. Призываем руководство университета содействовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", – говорится в заявлении.