Розбещувач молодих дівчат, – Яніна Соколова розповіла про домагання в Карпенка-Карого

Журналістка й громадська діячка Яніна Соколова не залишилась осторонь скандалу, що спалахнув довкола викладача Володимира Талашка. Зірка, яка й сама закінчила Карпенка-Карого, заявила, що до студенток домагається не лише він.

В університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Яніна Соколова навчалась на актрису. Відтак, вона з власного досвіду знає, що Володимир Талашко – не єдиний "розбещувач молодих дівчат".

Важливо 75-річного Володимира Талашка з Карпенка-Карого звинуватили в домаганнях до студенток

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вишу, один з педагогів мав і до мене схожі спроби, які відбувалися під дією оковитої. Так, педагоги періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість,

– заявила Яніна Соколова.

Знаменитість "давала відворот метрам", однак усвідомлює, що не всі молоді дівчата, які приїхали з провінційних містечок, можуть проявити спротив.

За словами Соколової, найбільший кінотеатральний виш країни перетворився на цвинтар, де зрівнюють з землею тих, хто прагне змін. Вона звернулась до міністра культури Олександра Ткаченка й закликала його з'ясувати ситуацію з ректором Олексієм Безгіном, який нібито покриває сексуальні домагання.

Ректор вишу знає про все це і мовчазною згодою фактично покриває. За цей час він не зробив нічого, аби цей процес зупинити. Ба більше, він залякує персонал та цькує тих, хто створює опір всередині вишу,

– розповіла журналістка.



До слова, Міністерство культури і інформаційної політики вже відреагувало на скандал довкола Володимира Талашка. Як передає Інтерфакс-Україна, ініційовано службове розслідування.

"Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стурбоване через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці щодо колишніх студенток. Закликаємо керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів", – йдеться в заяві.