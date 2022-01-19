Расти здоровым и счастливым, – Юрий Горбунов трогательно поздравил сына

Младшему сыну Юрия Горбунова и Кати Осадчей исполнилось 5 месяцев. По этому случаю звездный папаша опубликовал несколько трогательных фото с малышом.

19 января в семье Осадчей и Горбунова двойной праздник – не только Крещение, но и их младшему сыну Даниле исполняется 5 месяцев. Звездный папаша Юрий Горбунов не смог обойти вниманием этот день.

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Новые фото Юрия Горбунова с сыном

Ведущий опубликовал несколько кадров на личной странице в инстаграме. Юрий и Екатерина пока не решаются показать лицо сына публике, поэтому на фотографиях он изображен спиной или боком к камере. Горбунов держал малыша на руках и искренне улыбался. Видно, что он счастлив воспитывать детей от любимой жены.

На сегодня 5 месяцев! Все так быстро! Расти, сыночек, здоровым и счастливым!

– написал ведущий под фото.



Юрий Горбунов с сыном Даниилом / Фото из инстаграма ведущего



Юрий Горбунов с сыном Даниилом / Фото из инстаграма ведущего



Юрий Горбунов с женой и сыновьями / Фото из инстаграма ведущего

Звездные родители и их дети