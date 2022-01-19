Расти здоровым и счастливым, – Юрий Горбунов трогательно поздравил сына
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Младшему сыну Юрия Горбунова и Кати Осадчей исполнилось 5 месяцев. По этому случаю звездный папаша опубликовал несколько трогательных фото с малышом.
19 января в семье Осадчей и Горбунова двойной праздник – не только Крещение, но и их младшему сыну Даниле исполняется 5 месяцев. Звездный папаша Юрий Горбунов не смог обойти вниманием этот день.
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Новые фото Юрия Горбунова с сыном
Ведущий опубликовал несколько кадров на личной странице в инстаграме. Юрий и Екатерина пока не решаются показать лицо сына публике, поэтому на фотографиях он изображен спиной или боком к камере. Горбунов держал малыша на руках и искренне улыбался. Видно, что он счастлив воспитывать детей от любимой жены.
На сегодня 5 месяцев! Все так быстро! Расти, сыночек, здоровым и счастливым!
– написал ведущий под фото.
Юрий Горбунов с сыном Даниилом / Фото из инстаграма ведущего
Юрий Горбунов с сыном Даниилом / Фото из инстаграма ведущего
Юрий Горбунов с женой и сыновьями / Фото из инстаграма ведущего
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