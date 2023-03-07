Не забудем, – Григорий Решетник растрогал стихотворением, которое посвятил расстрелянному бойцу
Источник:Григорий Решетник
Ведущий Григорий Решетник отреагировал на убийство украинского пленника. Он написал щемящее стихотворение о героизме бойца.
Российские оккупанты жестоко расстреляли украинского пленника после слов "Слава Україні". На это не смогли не отреагировать украинские медийные персоны. Шоумен и ведущий Григорий Решетник написал стихотворение о героизме украинского защитника.
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Григорий Решетник написал стихотворение о герое
Телеведущий в стихотворении описал взгляд украинского героя и назвал его "свободным, гордым и независимым". Григорий высказался о символе борьбы воинов "ради счастья и улыбок будущих поколений".
В поэзии Решетник высказался об оккупантах, не подбирая кротких слов по поводу их характеристики и того, как именно они понесут наказание.
Стихотворение Решетника / Фото из инстаграма Григория Решетника
Стихотворение шоумена взволновало и умиляло многих подписчиков. Пользователи чтят героя и отвечают ему "Героям слава".
- "Спасибо тебе, Герой, кланяюсь перед тобой";
- "как же больно";
- "Какое хорошее стихотворение";
- "А главное, что в его глазах не было ни капли страха. Настоящий Герой! У меня это видео до сих пор перед глазами, настолько надо быть бездушными, чтобы такое сделать";
- "Сильно. Я тоже только что написала стихотворение, пока только это спасает".