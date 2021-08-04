Рассказывал о ребенке, – модель, которая отдыхала с мужем Евгении, прокомментировала скандал

Муж принцессы Евгении попал в скандал во время командировки на острове Капри. Джека Бруксбэнка застали на яхте с тремя моделями. Одна из красавиц, которая загорала топлес, объяснила ситуацию и публично извинилась перед королевской четой.

Итальянская модель Эрика Пелосини – одна из трех женщин, отдыхавших на яхте в компании Джека Бруксбэнка. Именно на нее свалилось больше всего хейта в сети, ведь красавица позволила себе загорать топлес перед женатым мужчиной. Следовательно, девушка поспешила оправдаться перед публикой.

Важно Мужа принцессы Евгении застукали на яхте в компании трех моделей

Я никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло. Я решила его снять. Мне жаль, если я причинила какие-то неудобства принцессе Евгении и Джеку. Мне не стоило быть топлес,

– заявила Эрика Пелосини.

Модель осознает, что фото Джека Бруксбэнка с тремя женщинами в бикини привели к поспешным выводам общественности – скандальные кадры интерпретировали неправильно.

Эрика Пелосини назвала Джека Бруксбэнка коллегой и хорошим другом.

По ее словам, муж принцессы Евгении якобы рассказывал о жене, сыне и показывал их совместные фото.

"Мы были там как друзья и коллеги по работе, проведя замечательный день под итальянским солнцем. Джек – мой очень хороший друг, я знаю его несколько лет. Он дружит и с двумя другими женщинами", – рассказала манекенщица.

Муж принцессы Евгении с моделью / Фото из инстаграма Марии Буччеллати

Джек рассказывал о своем ребенке и показывал нам его фото. Он сказал нам, что ему очень грустно находиться вдали от принцессы Евгении и сына,

– добавила модель.

Эрика Пелосини отметила, что скандальные фото они с Джеком обсудили уже в аэропорту. Он заявил, что ей не стоит этим заниматься. Из его слов модель сделала вывод: у них с принцессой Евгенией прочные отношения.