Рассказывал о ребенке, – модель, которая отдыхала с мужем Евгении, прокомментировала скандал

4 августа 2021 , 18:39
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Источник:

Daily Mail

Муж принцессы Евгении попал в скандал во время командировки на острове Капри. Джека Бруксбэнка застали на яхте с тремя моделями. Одна из красавиц, которая загорала топлес, объяснила ситуацию и публично извинилась перед королевской четой.

Итальянская модель Эрика Пелосини – одна из трех женщин, отдыхавших на яхте в компании Джека Бруксбэнка. Именно на нее свалилось больше всего хейта в сети, ведь красавица позволила себе загорать топлес перед женатым мужчиной. Следовательно, девушка поспешила оправдаться перед публикой.

Важно Мужа принцессы Евгении застукали на яхте в компании трех моделей

Я никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло. Я решила его снять. Мне жаль, если я причинила какие-то неудобства принцессе Евгении и Джеку. Мне не стоило быть топлес,
 – заявила Эрика Пелосини.

Модель осознает, что фото Джека Бруксбэнка с тремя женщинами в бикини привели к поспешным выводам общественности – скандальные кадры интерпретировали неправильно.

  • Эрика Пелосини назвала Джека Бруксбэнка коллегой и хорошим другом.
  • По ее словам, муж принцессы Евгении якобы рассказывал о жене, сыне и показывал их совместные фото.

"Мы были там как друзья и коллеги по работе, проведя замечательный день под итальянским солнцем. Джек – мой очень хороший друг, я знаю его несколько лет. Он дружит и с двумя другими женщинами", – рассказала манекенщица.

Муж принцессы Евгении с моделью / Фото из инстаграма Марии Буччеллати

Джек рассказывал о своем ребенке и показывал нам его фото. Он сказал нам, что ему очень грустно находиться вдали от принцессы Евгении и сына,
– добавила модель.

Эрика Пелосини отметила, что скандальные фото они с Джеком обсудили уже в аэропорту. Он заявил, что ей не стоит этим заниматься. Из его слов модель сделала вывод: у них с принцессой Евгенией прочные отношения.

Заметим, ни Джек Бруксбенк, ни принцесса Евгения не комментируют скандал. Тогда как мама принцессы Евгении вступилась за зятя. По словам Сары Йоркской, он "выполнял свою работу".
Автор: Марина Джура