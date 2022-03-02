Расскажите миру правду, – Елена Зеленская обратилась к первой леди со всего мира
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к супругам президентов других стран. Она поделилась, как они могут помочь Украине во время войны.
Жена президента Украины Елена Зеленская обратилась к первой леди со всего мира. Она ответила, как они могут помогать Украине во время войны.
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Как первые леди могут помочь Украине
Ответ Елены Зеленской был прост – говорить миру правду. Между тем были и отдельные советы для жен глав государств. Первая леди Украины призвала использовать, прежде всего, силу голоса.
- "Расскажите, что в Украине не спецоперация", как говорит Путин, а война. И агрессор – Россия.
- Говорите миру правду о том, что украинские дети живут и учатся в бомбоубежищах, а врачи вынуждены спасать пациентов в подвалах.
- Несмотря на заверения российских пропагандистов и рупоров Кремля, в Украине уже десятки жертв среди мирного населения.
- Нападающий скрывает, но потери русских военных составляют тысячи жизней. Скажите русским матерям, что их сыновья не на учениях, а погибают при попытке захватить Украину.
- Призовите россиян выходить на протесты. Они запуганы своим руководством, но должны понять, что эта война – начало конца и для них. И речь не только об экономике.
- Украина хочет мира. Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует.
- Украину не нужно спасать. Но от мира нам нужна поддержка нашей армии и гражданских. Не только словом.
- Призовите соотечественников помогать украинским женщинам и организуйте государственную помощь.
- Дайте миру понять, что это не война "где-то там". Это война в Европе и на границах с ЕС. Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города.
- Не молчите, что Путин грозится начать ядерную войну. Ибо тогда в мире не останется безопасного места.
- Если вы можете предоставить гуманитарную помощь – пожалуйста, сообщите мне, мы скоординируем усилия».
Прошу вас, присоединяйтесь! Это особенно важно сейчас. Потому что со стороны России идет еще и информационная война и каждое слово правды – сила. Приближающая мир для всех нас,
– подытожила первая леди.
Также Елена Зеленская обнародовала трогательные обращения первых леди Литвы и Латвии в поддержку Украины.
Обращение Дианы Науседене и Андри Левиты / Видео из инстаграма Елены Зеленской
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Текст публикации Елены Зеленской
В эти дни первые леди со всего мира спрашивают меня, как помочь Украине, ведущей бой с нападающим. Отвечаю вам: расскажите миру правду!
Расскажите, что в Украине не спецоперация, как говорит Путин, а война. И агрессор – Россия.
Говорите миру правду о том, что украинские дети живут и учатся в бомбоубежищах, а врачи вынуждены спасать пациентов в подвалах.
Несмотря на заверения российских пропагандистов и рупоров Кремля, в Украине уже десятки жертв среди мирного населения.
Нападающий скрывает, но потери русских военных составляют тысячи жизней. Скажите русским матерям, что их сыновья не на учениях, а погибают при попытке захватить Украину.
Призовите россиян выходить на протесты. Они запуганы своим руководством, но должны понять, что эта война – начало конца и для них. И речь не только об экономике.
Украина хочет мира. Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует.
Украину не нужно спасать. Но от мира нам нужна поддержка нашей армии и гражданских. Не только словом.
Призовите соотечественников помогать украинским женщинам и организуйте государственную помощь.
Дайте миру понять, что это не война "где-то там". Это война в Европе и на границах с ЕС. Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города.
Не молчите, что Путин грозится начать ядерную войну. Ибо тогда в мире не останется безопасного места.
Если вы можете предоставить гуманитарную помощь – пожалуйста, сообщите мне, мы скоординируем усилия.
Дорогие друзья и коллеги! Полгода назад мы с вами положили начало в Киеве уникальной платформе для взаимодействия – саммит первых леди и джентльменов. Уже тогда мы говорили о силе нашего голоса и влиянии. Сегодня я прошу использовать этот голос, чтобы донести правду. Свои обращения в поддержку Украины уже записали первая леди Литвы Диана Науседене и первая леди Латвии Андра Левита, за что я благодарна!
Прошу вас, присоединяйтесь! Это особенно важно сейчас. Потому что со стороны России идет еще и информационная война и каждое слово правды – сила. Приближающая мир для всех нас.