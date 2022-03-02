Расскажите миру правду, – Елена Зеленская обратилась к первой леди со всего мира

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к супругам президентов других стран. Она поделилась, как они могут помочь Украине во время войны.

Жена президента Украины Елена Зеленская обратилась к первой леди со всего мира. Она ответила, как они могут помогать Украине во время войны.

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Как первые леди могут помочь Украине

Ответ Елены Зеленской был прост – говорить миру правду. Между тем были и отдельные советы для жен глав государств. Первая леди Украины призвала использовать, прежде всего, силу голоса.

"Расскажите, что в Украине не спецоперация" , как говорит Путин, а война. И агрессор – Россия.

, как говорит Путин, а война. И агрессор – Россия. Говорите миру правду о том, что украинские дети живут и учатся в бомбоубежищах, а врачи вынуждены спасать пациентов в подвалах.

Несмотря на заверения российских пропагандистов и рупоров Кремля, в Украине уже десятки жертв среди мирного населения.

среди мирного населения. Нападающий скрывает, но потери русских военных составляют тысячи жизней. Скажите русским матерям, что их сыновья не на учениях, а погибают при попытке захватить Украину.

Призовите россиян выходить на протесты. Они запуганы своим руководством, но должны понять, что эта война – начало конца и для них. И речь не только об экономике.

Украина хочет мира. Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует.

и никогда не капитулирует. Украину не нужно спасать. Но от мира нам нужна поддержка нашей армии и гражданских. Не только словом.

Призовите соотечественников помогать украинским женщинам и организуйте государственную помощь.

Дайте миру понять, что это не война "где-то там". Это война в Европе и на границах с ЕС . Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города.

. Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города. Не молчите, что Путин грозится начать ядерную войну. Ибо тогда в мире не останется безопасного места.

Если вы можете предоставить гуманитарную помощь – пожалуйста, сообщите мне, мы скоординируем усилия».

Прошу вас, присоединяйтесь! Это особенно важно сейчас. Потому что со стороны России идет еще и информационная война и каждое слово правды – сила. Приближающая мир для всех нас,

– подытожила первая леди.

Также Елена Зеленская обнародовала трогательные обращения первых леди Литвы и Латвии в поддержку Украины.

Обращение Дианы Науседене и Андри Левиты / Видео из инстаграма Елены Зеленской

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Текст публикации Елены Зеленской

В эти дни первые леди со всего мира спрашивают меня, как помочь Украине, ведущей бой с нападающим. Отвечаю вам: расскажите миру правду!

Расскажите, что в Украине не спецоперация, как говорит Путин, а война. И агрессор – Россия.

Говорите миру правду о том, что украинские дети живут и учатся в бомбоубежищах, а врачи вынуждены спасать пациентов в подвалах.

Несмотря на заверения российских пропагандистов и рупоров Кремля, в Украине уже десятки жертв среди мирного населения.

Нападающий скрывает, но потери русских военных составляют тысячи жизней. Скажите русским матерям, что их сыновья не на учениях, а погибают при попытке захватить Украину.

Призовите россиян выходить на протесты. Они запуганы своим руководством, но должны понять, что эта война – начало конца и для них. И речь не только об экономике.

Украина хочет мира. Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует.

Украину не нужно спасать. Но от мира нам нужна поддержка нашей армии и гражданских. Не только словом.

Призовите соотечественников помогать украинским женщинам и организуйте государственную помощь.

Дайте миру понять, что это не война "где-то там". Это война в Европе и на границах с ЕС. Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города.

Не молчите, что Путин грозится начать ядерную войну. Ибо тогда в мире не останется безопасного места.

Если вы можете предоставить гуманитарную помощь – пожалуйста, сообщите мне, мы скоординируем усилия.

Дорогие друзья и коллеги! Полгода назад мы с вами положили начало в Киеве уникальной платформе для взаимодействия – саммит первых леди и джентльменов. Уже тогда мы говорили о силе нашего голоса и влиянии. Сегодня я прошу использовать этот голос, чтобы донести правду. Свои обращения в поддержку Украины уже записали первая леди Литвы Диана Науседене и первая леди Латвии Андра Левита, за что я благодарна!

Прошу вас, присоединяйтесь! Это особенно важно сейчас. Потому что со стороны России идет еще и информационная война и каждое слово правды – сила. Приближающая мир для всех нас.