Раша гудбай и х*й войне: Верка Сердючка зажгла сцену Embrace Ukraine в Амстердаме

Во вторник, 21 июня, в 21:00 по Киеву на Музейной площади в Амстердаме прошел благотворительный телемарафон Embrace Ukraine. На одной сцене он собрал топовых украинских артистов, но публику подорвал выход Верки Сердючки с бэндом.

С 24 февраля и до середины июня Андрей Данилко, который и есть зажигательной Веркой Сердючкой, жил в Киеве. Более трех месяцев он вообще не выступал, в то время как множество его коллег разрывались между благотворительными концертами. 10 июня артист впервые за время войны спел на концерте Нино Катамадзе в метро, а 21 июня зажег на Embrace Ukraine в Амстердаме, который был показан в эфире телемарафона.

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Как Верка Сердючка выступила в Амстердаме

В столице Нидерландов Верка Сердючка исполнила сразу несколько своих хитов – Make It Rain Champagne, который вышел в декабре 2019, и песню из Евровидения-2007 Dancing Lasha Tumbai. В ней впервые на всю Европу прозвучало "Раша гудбай".

Я никогда не пела раша гудбай, только лаша. Но сейчас только раша гудбай, и это еще мягко говоря,

– заявила Верка Сердючка со сцены.

"Я очень хочу, чтобы закончилась война. Я очень хочу, чтобы следующий конкурс Евровидения-2023 прошел в Украине. Аминь", – добавила артистка после Dancing Russia Tumbai. Со сцены она ушла со словами "Геть з України, москаль некрасівий", с которыми впервые выступила на одном из стендапов в 90-х.

что музыканты бэнда Верки Сердючки вышли на сцену в футболках с надписями "Х*й войне" и F*ck the war.

Барабанщик Верки Сердючки в футболке "Х*й войне" / Скриншот с видео

Верка Сердючка на концерте Embrace Ukraine в Амстердаме: смотрите видео онлайн

Каким был телемарафон Embrace Ukraine в Амстердаме

Ведущими благотворительного телемарафона Embrace Ukraine были Катя Осадчая и Тимур Мирошниченко. Честь открывать и закрывать его выпала победителям Евровидения-2022 Kalush Orchestra – треками Stefania и "Додому". На сцену в Амстердаме вышли и другие украинские и мировые звезды: