"Какой премьер Венгрии, такие и люди": Рамину Эсхакзай не пустили в Украину

Автор ютуб-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай решила вернуться в Украину после нескольких месяцев жизни в Австрии. Однако на венгерской границе ее не пустили. У блогерши не было техпаспорта, но она уверена, что это из-за нелюбви к украинцам.

Из Украины Рамина уезжала с техпаспортом в приложении "Действие". В Румынию ее пропустили, проблем с выездом не было. Как и в Австрии, Словакии, Словении, Италии. Только в Венгрии электронный документ "не проканал".

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Почему Рамину не пустили в Украину через Венгрию

Журналистка пожаловалась, что на границе со стороны Венгрии ее "встретила женщина и командным тоном сказала что-то на венгерском", а затем начала кричать, чтобы Рамина дала паспорт и документы. Она не разговаривала ни на английском, ни на украинском, поэтому найти общий язык им не удалось.

Дальше начался цирк. Ко мне подошли 3 человека, один из которых говорит по-английски. Я объяснила ему ситуацию. Они сказали, что меня не могут пропустить. Или я должен оставить машину и иду пешком, или разворачиваюсь назад в Европу,

– вспомнила блоггер.

После короткого диалога венгры с насмешливыми улыбками делали вид, что не понимают английского, и приказали Рамине уезжать. Да, девушку обидело не то, что в Венгрии не принимают техпаспорт в "Действии", а то, что с ней "разговаривали, как с собакой".

"Мало того, что премьер-министр Венгрии вставляет палки в колеса, так еще и они не проявляют сочувствия. Какой премьер, такие и люди. 90 процентов похесть. Меня не возмутил тот факт, что не пустили без технического. паспорта. Меня задело их отношение", – подчеркнула Рамина.

что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против введения новых санкций ЕС против России и настаивает на начале переговоров. Его страна является самой пророссийски настроенной страной ЕС, которая очень зависит от российских нефти и газа.

Она пообещала, что будет штурмовать пропускные пункты в Румынии и доберется домой любым способом.

Еду на другую границу, плачу… В Украину вернусь, хоть пешком, но вернусь,

– заявила Рамина.

К слову, из Украины Рамина выехала не в первые дни войны. С мамой и сестрой она оказалась в Европе в конце марта и жаловалась, что их плохо принимают.