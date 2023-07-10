Рамина Эсхакзай попала под обстрел на съемках у Бахмута: что с ведущей
Источник:RAMINA
Журналистка Рамина Эсхакзай вместе с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады побывала в окопах 72-й отдельной мотострелковой бригады России, которую до этого разбили украинские военные. В процессе съемок блоггер с командой и защитниками попали под вражеский обстрел.
Они находились в одном километре от Бахмута. Сложность съемок нового выпуска заключалась в том, что в течение всего съемочного процесса их сопровождал российский беспилотник "Орлан-10".
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Рамина Эсхакзай об обстреле
Как сообщила блоггер, сначала они сидели в командном пункте для того, чтобы россияне не заметили активность. Впоследствии, когда вражеский беспилотник улетел, они выдвинулись на позиции, где была разбита 72 отдельная мотострелковая бригада россиян, но "Орлан-10" вновь появился. Журналистка с военными и командой услышали несколько взрывов, потому решили вернуться в более безопасное место.
Вражеский беспилотник снова появился и мы трижды услышали прилеты, было принято решение возвращаться в сторону командного пункта, поскольку уже находиться у позиций было опасно,
– отметила журналистка.
Видео Рамины Эсхакзай: смотреть онлайн
Сейчас журналистка вернулась в Киев. К счастью, в момент съемок никто не пострадал.Напомним, ранее на улицах Киева с Раминой Эсхакзай произошел неприятный инцидент. В День защиты детей журналистке нагрубил пьяный мужчина потому что она неправильно припарковалась. Впоследствии оказалось, что у незнакомца был с собой пистолет и по нему открыт ряд уголовных дел, ни одна из которых не доведена до конца. Блогер считает, что в этом деле присутствует коррупционная составляющая.