Рамина Эсхакзай попала под обстрел на съемках у Бахмута: что с ведущей

Журналистка Рамина Эсхакзай вместе с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады побывала в окопах 72-й отдельной мотострелковой бригады России, которую до этого разбили украинские военные. В процессе съемок блоггер с командой и защитниками попали под вражеский обстрел.

Они находились в одном километре от Бахмута. Сложность съемок нового выпуска заключалась в том, что в течение всего съемочного процесса их сопровождал российский беспилотник "Орлан-10".

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Рамина Эсхакзай об обстреле

Как сообщила блоггер, сначала они сидели в командном пункте для того, чтобы россияне не заметили активность. Впоследствии, когда вражеский беспилотник улетел, они выдвинулись на позиции, где была разбита 72 отдельная мотострелковая бригада россиян, но "Орлан-10" вновь появился. Журналистка с военными и командой услышали несколько взрывов, потому решили вернуться в более безопасное место.

Вражеский беспилотник снова появился и мы трижды услышали прилеты, было принято решение возвращаться в сторону командного пункта, поскольку уже находиться у позиций было опасно,

– отметила журналистка.

Видео Рамины Эсхакзай: смотреть онлайн

Сейчас журналистка вернулась в Киев. К счастью, в момент съемок никто не пострадал.