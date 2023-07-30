Все уничтожено дотла, – Рамина Эсхакзай шокировала кадрами из Часового Яра, что вблизи Бахмута

Рамина Эсхакзай сняла новый выпуск вблизи Бахмута. Журналистка пообщалась с украинскими военными и местными жителями. Она рассказала, какая сейчас ситуация в городе Часов Яр и показала как выглядит населённій пункт, который россияне обстреливают из артиллерии.

Отметим, город Часов Яр расположен в Бахмутском районе Донецкой области. Он всего в 12 километрах от Бахмута. Населённый пункт расположен очень близко к передовой. Следовательно, россияне обстреливают его с трех сторон. К тому же в Часовом Яру нет питьевой воды и газа из-за поврежденного газо- и водоснабжения. Также в городе проблемы со светом.

Не упустите Награду посвящаю тебе, – Ахтем Сеитаблаев эмоционально обратился к умершей в Крыму маме

Рамина Эсхакзай побывала в городе Часов Яр

Журналистка передвигалась по городу на бронированном автомобиле, поскольку населенный пункт постоянно обстреливается из артиллерии. Она отметила, что город почти полностью уничтожен. Там не осталось домов, которые не пострадали бы от ежедневных обстрелов.

Все, что я увидела по дороге – это полная разруха. Города просто нет. Я проводила съемки в Чернобыле, по обстановке примерно то же самое. Здесь все уничтожено. Город постоянно кроют артиллерией,

– рассказала блогерша.

Также журналистка пообщалась с местным жителем. Он рассказал, что сейчас живет в пятиэтажном здании. При условии, что нет сильных обстрелов, горожане могут некоторое время оставаться в своих квартирах. Однако в большинстве своем вынуждены прятаться в подвалах. Всего, по словам мужчины, в его доме осталось 25 человек. Они питаются тем, что привозят волонтеры. Также имеют запасы пищи в подвалах. В городе сейчас нет ни света, ни электричества.

Выпуск Рамины Эсхакзай из Бахмута: смотрите видео онлайн

Рамина не в первый раз проводит съемки вблизи Бахмута

В начале июля журналистка вместе с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады побывала в окопах 72-й отдельной мотострелковой бригады России, которую перед этим разбили украинские военные. В процессе съемок блоггер с командой и защитниками попали под вражеский обстрел. В течение всего съемочного процесса их преследовал российский беспилотник "Орлан-10". Когда журналистка с военными и командой услышала несколько взрывов, они решили вернуться в более безопасное место. К счастью, в момент съемок никто не пострадал.

В январе интервьюер также приезжала в Бахмут по рабочим делам. Рамина пробыла в городе три дня, постоянно слышала, как вокруг идут боевые действия. Однажды она попала под артиллерийские обстрелы. Тогда рядом с Эсхакзай находились военные, операторы и жених, которые смогли ее успокоить.