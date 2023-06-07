Охотилась с аэроразведкой, – Рамина Эсхакзай вернулась в соцсети и показала фото на фоне танка

Блогерша Рамина Эсхакзай на несколько дней исчезла из соцсетей. По возвращении она показала фото у танка и рассказала, что успела сделать за это время.

Украинская блоггерша Рамина на 3 дня исчезла из социальных сетей. Она вышла на связь и рассказала о своих успехах.

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Рамина побывала на Донбассе

Рамина Эсхакзай не призналась, куда приезжала. Но, скорее всего, она побывала в Донецкой области близ Бахмута. Там же 3 ОШБр штурмовали позиции солдат РФ и разгромили их 72 бригаду в мае.

"Пока меня не было в интернете, я успела побывать на позициях, где 3 ОШБр уничтожила 72 бригаду РФ, полежала в окопе с остатками р***го п**ра, узнала, как может бесить Орлан, посидела в кабине танкиста, узнала о нюансах работы артиллерии, рассмотрела рабочие места наших боевых медиков, охотилась вместе с аэроразведкой на танчики, сняла сюжет о Временах Яр, узнала о технических характеристиках танков Леопард и Абрамс и что на советских танках нужно полностью менять двигатель на 3000 километров", – рассказала блогерша.

Рамина добавила, что за 3 дня проехала около 2500 километров и прошла 45 тысяч шагов. За все время ей удалось поспать 6 часов. К сообщению она добавила фотографии на фоне украинского танка.



Рамина / Фото из инстаграма Рамины Эсхакзай

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