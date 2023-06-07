Охотилась с аэроразведкой, – Рамина Эсхакзай вернулась в соцсети и показала фото на фоне танка
Источник:Рамина Эсхакзай
Блогерша Рамина Эсхакзай на несколько дней исчезла из соцсетей. По возвращении она показала фото у танка и рассказала, что успела сделать за это время.
Украинская блоггерша Рамина на 3 дня исчезла из социальных сетей. Она вышла на связь и рассказала о своих успехах.
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Рамина побывала на Донбассе
Рамина Эсхакзай не призналась, куда приезжала. Но, скорее всего, она побывала в Донецкой области близ Бахмута. Там же 3 ОШБр штурмовали позиции солдат РФ и разгромили их 72 бригаду в мае.
"Пока меня не было в интернете, я успела побывать на позициях, где 3 ОШБр уничтожила 72 бригаду РФ, полежала в окопе с остатками р***го п**ра, узнала, как может бесить Орлан, посидела в кабине танкиста, узнала о нюансах работы артиллерии, рассмотрела рабочие места наших боевых медиков, охотилась вместе с аэроразведкой на танчики, сняла сюжет о Временах Яр, узнала о технических характеристиках танков Леопард и Абрамс и что на советских танках нужно полностью менять двигатель на 3000 километров", – рассказала блогерша.
Рамина добавила, что за 3 дня проехала около 2500 километров и прошла 45 тысяч шагов. За все время ей удалось поспать 6 часов. К сообщению она добавила фотографии на фоне украинского танка.
Рамина / Фото из инстаграма Рамины Эсхакзай
Недавний инцидент, случившийся с Раминой
- Напомним, в День защиты детей Рамина Эсхакзай поскандалила с мужем на Подоле. Она неправильно припарковалась и пошла в ресторан к крестнику, а когда вернулась – авто пытались эвакуировать. Блогерша честно заплатила штраф, но поругалась с мужем на Maserati, который грубо ей нахамил.
- Впоследствии Рамина рассказала о деталях. Оказалось, что обидчик угрожал ей с пистолетом. По словам инфлюэнсерши, по нему открыт ряд уголовных дел и ни одно дело не доведено до конца