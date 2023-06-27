Не ко времени такое шоу, – Рамина призналась, пойдет ли на "Холостячку" после разрыва с женихом

Интервьюер Рамина Эсхакзай принимала участие в 5 сезоне "Холостяка", но на "Холостячку" идти не планирует. Блогерша объяснила, в чем причина.

Интервьюер Рамина Эсхакзай пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Фаны поинтересовались у звезды, пошла ли она на шоу "Холостячка".

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Почему Рамина не пойдет на "Холостячку"

Рамина Эсхакзай ответила, что раньше была закомплексованной и не знала, что ей нравится. Теперь же все по-другому, поэтому она вроде бы не подойдет для подобных шоу.

"Я не выгоден человек для таких шоу. Раньше, когда у меня были комплексы, нереализованность, я могла переступать через себя, молчать, когда мне что-то не нравилось. Сейчас мне достаточно посмотреть на человека, поговорить с ним до 30 минут, чтобы понять, интересно ли мне продолжать общение. В таком шоу мне будет достаточно двух серий, чтобы сделать выбор, но кому это выгодно?"

Плюс сейчас идет война. Мужчины воюют. Не время такое шоу,

– заметила блогерша.



Рамина о "Холостячке" / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, Рамина Эсхакзай участвовала в 5 сезоне шоу "Холостяк", где главным героем был Сергей Мельник. Она прошла в финал, впрочем, вылетела из проекта после знакомства с родителями "Холостяка".

Рамина в мае 2021 года обручилась с юристом Евгением Прониным, но в апреле этого года сообщила о разрыве. Впоследствии Эсхакзай признавалась, что одной из причин была занятость блогерши – у нее всегда было много работы и мало времени для общения.