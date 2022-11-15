Я не считаю себя умной, – Рамина Эсхакзай откровенно рассказала о своей эрудированности
Источник:ютуб-канал "Пылает"
Блоггерка Рамина Эсхакзай дала новое интервью, в котором было немало скандальных высказываний. В частности она серьезно сказала, что не считает себя умной девушкой.
В интервью Рамина рассказала о книгах, которые любит читать, противоречивых героев своих интервью, ошибках и контенте на украинском. Ранее она уже поднимала тему языкового вопроса и заявляла, что не хочет, чтобы украинцев делили на украиноязычных и русскоязычных. Она убеждена, что языковой вопрос порождает рознь внутри страны.
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Рамина заявила, что не считает себя умной
Но на этот раз внимание публики гораздо больше привлекли высказывания Рамины о себе и своих умственных способностях. Блоггерка заявила, что "усердная, но не считает себя умной".
Я себя не считаю умным человеком. Считаю очень усердной с теми природными данными, которые у меня есть. Но умной не считаю. И когда мне об этом пишут, а это правда, это меня бесит. Потому что мне очень хотелось бы быть умнее и эрудированнее,
– заявила Рамина в интервью.
Также Рамина не скрывает, что не вступает в дискуссии с героями своих интервью, поскольку не во всех сферах компетентна. Среди тех, с кем Эсхакзай уже успела пообщаться, были звезды шоу-бизнеса, депутаты, ученые, врачи и т.д. Контент на ее канале очень разный и часто противоречивый.
Интервью Рамины Эсхакзай: смотрите видео онлайн
Что еще сказала Рамина в интервью
- О самом важном, что прочла: "Когда училась в школе, ставила перед собой задачу: за лето прочитать весь список литературы. То, что я прочла многое не означает, что взяла у себя все знания по этой литературе. Многое забыла. Но то, что мы читали в школе, закладывающей фундамент у человека, рассказывающего учителя, я усвоила».
- О хейте во время войны: "Было желание покончить жизнь самоубийством".
- О проведении интервью: "Я люблю слушать человека и если хочу вступить в дискуссию, то очень по-доброму задаю вопросы и прошу человека ответить. Наверное, это потому, что у меня недостаточно знаний в определенной сфере, чтобы вести какую-то дискуссию и не выглядеть на фоне действительно эрудированного человека какой-то "лающей".
- О разговоре с психологом Сатья, который говорит, что женщина может спровоцировать на насилие: "Я сижу, думаю, что это пизд*ц. Просто был определенный момент, который мы могли вырезать. Я делаю из героев немного лучше, чем они на самом деле. Просто такое транслировать не стоит. А вдруг кто-то будет думать, что это правильно? Думаю, что такие интервью рассчитаны на людей, умеющих фильтровать потребляемую информацию".