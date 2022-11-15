Я не считаю себя умной, – Рамина Эсхакзай откровенно рассказала о своей эрудированности

Блоггерка Рамина Эсхакзай дала новое интервью, в котором было немало скандальных высказываний. В частности она серьезно сказала, что не считает себя умной девушкой.

В интервью Рамина рассказала о книгах, которые любит читать, противоречивых героев своих интервью, ошибках и контенте на украинском. Ранее она уже поднимала тему языкового вопроса и заявляла, что не хочет, чтобы украинцев делили на украиноязычных и русскоязычных. Она убеждена, что языковой вопрос порождает рознь внутри страны.

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Рамина заявила, что не считает себя умной

Но на этот раз внимание публики гораздо больше привлекли высказывания Рамины о себе и своих умственных способностях. Блоггерка заявила, что "усердная, но не считает себя умной".

Я себя не считаю умным человеком. Считаю очень усердной с теми природными данными, которые у меня есть. Но умной не считаю. И когда мне об этом пишут, а это правда, это меня бесит. Потому что мне очень хотелось бы быть умнее и эрудированнее,

– заявила Рамина в интервью.

Также Рамина не скрывает, что не вступает в дискуссии с героями своих интервью, поскольку не во всех сферах компетентна. Среди тех, с кем Эсхакзай уже успела пообщаться, были звезды шоу-бизнеса, депутаты, ученые, врачи и т.д. Контент на ее канале очень разный и часто противоречивый.

Интервью Рамины Эсхакзай: смотрите видео онлайн

Что еще сказала Рамина в интервью