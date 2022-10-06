"А вам, гниды, все вернется": эмоциональные реакции звезд на обстрелы многоэтажек в Запорожье

Утром 6 октября россияне выпустили 7 ракет по жилым домам в Запорожье. В результате этой атаки погибли мирные жители. Украинские звезды не могут оставаться в стороне, уже отреагировали на очередной террористический акт.

Россия ежедневно продолжает демонстрировать, что она страна-террорист. В результате ракетных ударов по Запорожью погибла мирная женщина, пострадал по меньшей мере 21 человек. Спасатели и местные жители продолжают разбирать завалы.

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В 6:15 от главы ОВА Александра Старуха поступило сообщение о ракетных обстрелах города. Российские военные атаковали инфраструктурные объекты в областном центре. Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате обстрела вспыхнули жилые дома в городе, разрушены целые подъезды.

По состоянию на 12:00 7 человек госпитализированы в больницу с разными степенями тяжести. Среди них – трехлетняя девочка. По словам главы ОВА, количество пострадавших может изменяться. Спасательная операция продолжается.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал глава ОП Андрей Ермак: "Безумные трусы. Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция".

Как реагируют на обстрел украинские звезды

Янина Соколова: "Уроды ударили по моему родному городу Запорожье. В частности, по улице Сталеваров со стороны проспекта Соборного, где я прожила 18 лет своей жизни. Улица, которую я знаю по миллиметру и помню все трещины на асфальте. Есть погибшие. Поисковые операции продолжаються. Под завалами люди.