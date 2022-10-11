Экс-жена Кличко показала, как россияне ударили по улице в Киеве, где она жила: жуткое фото

Экс-жена мэра Киева Виталия Кличко прокомментировала российский ракетный террор 10 октября. Как выяснилось, оккупанты обстреляли улицу, на которой она жила с боксером. Фото смотрите ниже.

Наталья Кличко много лет живет в Гамбурге, Германия, но, как и у всех украинцев, у нее болит душа за Родину. Поэтому она не могла обойти вниманием массированный ракетный обстрел Украины 10 октября.

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Экс-жена Кличко отреагировала на ракетный обстрел 10 октября

Как выяснилось, в столице экс-жена Кличко жила в Шевченковском районе, по которому утром 10 октября ударили оккупанты. Одно из попаданий было близ Красного корпуса университета имени Шевченко, а квартира, в которой жила Наталья, расположена за углом.

Прямо за углом, где я жила. В это утро россияне начали бомбить центр Киева. Мое сердце плачет. Мы должны остановить эту жестокую войну,

– написала Наталья Кличко в инстаграм-сторис.

Она также показала разбитый бизнес-центр возле центрального вокзала, который повредило взрывной волной. Фото Натальи прислала лучшая подруга, она регулярно тренировалась в фитнес-клубе, расположенном в этом здании.

Реакция Натальи Кличко на ракетный террор по Киеву / Фото с инстаграм-сторис

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После ракетного террора россиян бывшая супруга мэра Киева вместе с другими украинцами вышла на демонстрацию в Гамбурге. Она спела "Ще не вмерла України" и "Ой у лузі червона калина" на одной из площадей города, усеянной сине-желтыми флагами и транспарантами с надписями "Россия – страна-террорист", "Россия убивает".

Большое спасибо всем, кто пришел вчера на демонстрацию и поднял свой голос в поддержку Украины,

– высказалась Наталья Кличко в инстаграм-сторис.