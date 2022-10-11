Наталья Кличко много лет живет в Гамбурге, Германия, но, как и у всех украинцев, у нее болит душа за Родину. Поэтому она не могла обойти вниманием массированный ракетный обстрел Украины 10 октября.
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Экс-жена Кличко отреагировала на ракетный обстрел 10 октября
Как выяснилось, в столице экс-жена Кличко жила в Шевченковском районе, по которому утром 10 октября ударили оккупанты. Одно из попаданий было близ Красного корпуса университета имени Шевченко, а квартира, в которой жила Наталья, расположена за углом.
Прямо за углом, где я жила. В это утро россияне начали бомбить центр Киева. Мое сердце плачет. Мы должны остановить эту жестокую войну,
– написала Наталья Кличко в инстаграм-сторис.
Она также показала разбитый бизнес-центр возле центрального вокзала, который повредило взрывной волной. Фото Натальи прислала лучшая подруга, она регулярно тренировалась в фитнес-клубе, расположенном в этом здании.
Реакция Натальи Кличко на ракетный террор по Киеву / Фото с инстаграм-сторис
После ракетного террора россиян бывшая супруга мэра Киева вместе с другими украинцами вышла на демонстрацию в Гамбурге. Она спела "Ще не вмерла України" и "Ой у лузі червона калина" на одной из площадей города, усеянной сине-желтыми флагами и транспарантами с надписями "Россия – страна-террорист", "Россия убивает".
Большое спасибо всем, кто пришел вчера на демонстрацию и поднял свой голос в поддержку Украины,
– высказалась Наталья Кличко в инстаграм-сторис.
- Напомним, о разводе с супругой Виталий Кличко объявил в августе. Он отметил, что они с Наталией много лет живут в разных странах, поэтому решили оформить разрыв официально.
- Сама Наталья достаточно лаконично прокомментировала развод: "Наш развод – это обдуманное, взаимно принятое решение. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись".
- Эксы якобы продолжают общаться и поддерживать друг друга ради троих детей – сыновей Егора-Даниэля, Максима-Александра и дочери Елизаветы-Виктории.