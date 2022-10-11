Ексдружина Кличка показала, як росіяни вгатили по вулиці в Києві, де вона жила: моторошне фото
Джерело:Наталія Кличко
Ексдружина мера Києва Віталія Кличка прокоментувала російський ракетний терор 10 жовтня. Як з'ясувалося, окупанти обстріляли вулицю, на якій вона жила з боксером. Фото дивіться нижче.
Наталія Кличко багато років живе в Гамбурзі, Німеччина, але, як і у всіх українців, у неї болить душа за Батьківщину. Тож вона не могла оминути увагою масований ракетний обстріл України 10 жовтня.
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Ексдружина Кличка відреагувала на ракетний обстріл 10 жовтня
Як з'ясувалося, у столиці ексдружина Кличка жила в Шевченківському районі, по якому вранці 10 жовтня вгатили окупанти. Одне з влучань було поблизу Червоного корпусу університету імені Шевченка, а квартира, в якій мешкала Наталія, розташована за рогом.
Прямо за рогом, де я жила. Цього ранку росіяни почали бомбити центр Києва. Моє серце плаче. Ми маємо зупинити цю жорстоку війну,
– написала Наталія Кличко в інстаграм-сторіс.
Вона також показала розтрощений бізнес-центр біля центрального вокзалу, який пошкодило вибуховою хвилею. Фото Наталії надіслала найкраща подруга, вона регулярно тренувалася у фітнес-клубі, що розташований у цій будівлі.
Реакція Наталії Кличко на ракетний терор по Києву / Фото з інстаграм-сторісМиттєво інформуємо про ракетні обстріли України у нашому Telegram каналі – підписуйся.
Після ракетного терору росіян колишня дружина мера Києва разом з іншими українцями вийшла на демонстрацію в Гамбурзі. Вона заспівала "Ще не вмерла України" та "Ой у лузі червона калина" на одній з площ міста, яка була всіяна синьо-жовтими прапорами та транспарантами з написами "Росія – країна-терорист", "Росія вбиває".
Велика подяка всім, хто прийшов вчора на демонстрацію і здійняв свій голос на підтримку України,
– висловилася Наталія Кличко в інстаграм-сторіс.
- Нагадаємо, про розлучення з дружиною Віталій Кличко оголосив у серпні. Він зауважив, що вони з Наталією багато років живуть у різних країнах, тож вирішили оформити розрив офіційно.
- Сама Наталія досить лаконічно прокоментувала розлучення: "Наше розлучення – це обдумане, взаємно прийняте рішення. Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися".
- Екси нібито продовжують спілкуватися й підтримувати одне одного заради трьох дітей – синів Єгора-Даніеля, Максима-Олександра і доньки Єлизавети-Вікторії.