Цинично убили людей: звезды эмоционально реагирует на массированную атаку Харьковской области
В четверг, 5 октября, россияне в очередной раз цинично обстреляли территории Украины. На этот раз военные страны-агрессора ударили по кафе в Харьковской области, где проходил поминальный обед. Украинские звезды эмоционально отреагировали на российскую атаку и гневно обратились к оккупантам.
По последним данным, этот обстрел забрал жизни 49 невинных мирных жителей, в том числе скончался 7-летний мальчик. Представитель председателя Харьковской ОВА Елена Шаповал подтвердила, что удар по деревне Гроза был наиболее разрушительной атакой по количеству потерь в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Россию.
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Леся Никитюк
Знаменитость распространила инстаграмм-сторис с последствиями прилета. Кроме того, она выставила пост о циничной атаке россиян и показала ужасающие кадры с места событий.
Опять страшная беда… и эта беда живет по соседству и уносит жизни наших мирных людей. Мои соболезнования семьям невиновных, которые сегодня погибли от рук террористов в Харьковской области,
– написала телеведущая.
Макс Барских
Певец также поделился фотографиями с последствиями удара по кафе и магазину. Он сопереживает родным раненых и погибших и сказал, что Россия – это страна-террорист.
"Нет слов. Мои соболезнования всем, кто потерял близких. Россия – страна-террорист!", – отметил артист.
Макс Барских отреагировал на удар по Харьковской области / Скриншот с инстаграмм-сторис
Кристина Соловий
Террористы, которые не знают, что такое быть людьми и быть человечными. Сочувствую семьям, потерявшим близких в этой жесткой атаке,
– поделилась исполнительница в своей инстаграмм-сторис.
Кристина Соловой отреагировала на удар по Харьковской области / Скриншот с инстаграмм-сторис
Анна Саливанчук
Украинская актриса опубликовала фото разрушенного здания и эмоционально выразила свой гнев на россиян: "Боже, Боже. Какой ужас. Россияне – это ХХХХХХ, которые цинично и сознательно убили мирных людей".
Анна Саливанчук отреагировала на атаку россиян по Харьковской области/ Скриншот с инстаграмм-сторис
Наталья Могилевская
Артистка также поделилась в своих инстаграмм-сторис последствиями российской атаки по поселку Гроза. Она добавила: "Какой ужас! Какое горе".
Наталья Могилевская отреагировала на атаку россиян по Харьковской области / Скриншот с инстаграмм-сторис
Другие звезды тоже рассказывают о терроре в своих соцсетях, призывая мир помочь в борьбе с российскими террористами. Среди них Надя Дорофеева, Маша Ефросинина, Оля Цыбульская и многие другие.
Как другие звезды отреагировали на циничную атаку россиян по Харьковской области/ Скриншоты с инстаграмм-сторис