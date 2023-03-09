Беснуется, потому что проиграет, – Елена Зеленская резко высказалась о ракетном обстреле 9 марта

В ночь на 9 марта Россия массированно атаковала Украину, выпустив 81 ракету и 8 беспилотников. Такого не припоминает даже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Елена Зеленская эмоционально прокомментировала ночной террор оккупантов.

На одну из самых больших ракетных атак за год великой войны первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала в твиттере. Она опубликовала твит сразу на двух языках – украинском и английском, чтобы международное сообщество в очередной раз увидело подлое лицо России.

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Елена Зеленская отреагировала на ракетную атаку 9 марта

Россия нанесла массированный удар по всей Украине – как всегда, коварно, ночью. На Львовщине прямо у себя дома от попадания ракеты погибли люди. Мои мысли сегодня с их родными. Очередная ужасная тревожная ночь для украинцев. Но знаем точно: враг беснуется, потому что проигрывает,

– написала Елена Зеленская.

В комментариях юзеры твиттера поддержали первую леди Украины хештегами StopRussia, RussiaisATerroistState – "Остановите Россию", "Россия – террористическое государство".

Важно, что президент Владимир Зеленский также отреагировал на массированную ракетную атаку. Он подчеркнул, что ночь была тяжелой, выразил соболезнования родным пострадавших и погибших и не забыл поблагодарить часовых нашего неба.

"Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", – написал Зеленский в телеграмме и показал, что все соответствующие службы работают на месте прилетов.

В Золочевском районе во Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне, вызвав пожар и уничтожив три дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных зданий. Сейчас там известно о пяти погибших.

В Днепропетровской области погиб один человек, двое получили ранения.

В Святошинском и Голосеевском районах Киева, где прогремели взрывы, пострадали 3 человека. Еще два человека получили ранения в Харьковской области.

Силы ПВО совместно с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины сбили из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" – 34. Также в металлолом превратили 4 иранские дроны.