"Помогите по-настоящему": звезды эмоционально обращаются к Западу из-за ракетной атаки Киева

Днем 29 мая российские военные нанесли очередной ракетный удар по Украине – запустили баллистические и крылатые ракеты. К счастью, силы ПВО смогли все сбить, но звезды начали бить тревогу. Они эмоционально обратились к Западу, призывая увеличить помощь Украине.

В частности, знаменитости начали распространять видео, как во время атаки на Киев дети бежали в укрытие на фоне взрывов. Артисты выразили благодарность ПВО за то, что смогли обезвредить все ракеты.

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24 Канал собрал реакции звезд на ракетную атаку. Многие известные люди шокированы обстрелом и просят Запад помочь, ведь Украина – центр Европы.

Анна Тринчер

Певица не успела скрыться до укрытия и была в квартире, когда услышала взрывы. Она смогла снять эти звуки на видео, которое подписала: "Типичное утро украинца".

Звезда поблагодарила ПВО за работу. "Берегите себя и идите в укрытие, а не рисуйтесь, как я, потому что до встречи осталось 30 минут", – объяснила Анна, почему она не в укрытии.

Ольга Сумская

Звезда распространила видео с украинскими школьниками. Она объяснила, что дети с криками бежали в бомбоубежище.

Нелюди продолжают обстреливать всю Украину Неделя бессонных ночей, нервы на грани… Но несмотря на этот ужас, нам удастся где-то брать силы, чтобы не отчаиваться… Ведь наши ПВО, наши герои спасают нас каждый день от этого ужаса!,

– написала Сумская.

Григорий Решетник

Ведущий тоже поделился этим видео. Он эмоционально обратился к Западу, чтобы они увеличили помощь Украине. Григорий не понимает, сколько еще будет продолжаться этот ужас. По его мнению, странам-партнерам не школа наших детей.

Однако помните, что завтра, не дай Бог, вы и ваши дети можете быть в таком состоянии… Украина сейчас защищает весь демократический мир! Помогите нам, наконец, по-настоящему преодолеть эту нечисть,

– обратился Решетник.

Он также подчеркнул, что украинские дети очень сильны.

Кристина Решетник

Жена ведущего Кристина тоже отреагировала на атаку Киева. Звезда задалась вопросом, сколько будут продолжаться эти обстрелы Украины.

Центр Европы. Баллистические ракеты, шахеды. Даже сложно понять, как такое допускают и ничего не могут сделать уже 1,3 года… Не могу поверить, что живу в такое время,

– написала Решетник.



Кристина Решетник отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграм-сторис

Екатерина Осадчая

Известная телеведущая не смогла умолчать об очередном ракетном терроре.

"Это центр Европы, 2023 год! Дети с криками под обстрелами бегут в бомбоубежище… Это уже даже не террор, это геноцид", – написала Екатерина.



Екатерина Осадчая отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграм-сторис

Владимир Дантес

Как только началась тревога в Киеве, певец был в пути, так что не смог спуститься в укрытие. По его словам, он хотел бы пойти в бомбоубежище, но на автомобиле, а припарковаться в центре тяжело. Впоследствии Дантес сообщил, что нашел укрытие, поэтому в безопасности дождался отбоя.



Владимир Дантес о ракетной атаке Киева / Фото с его инстаграмм-сторис

Остальные украинские артисты тоже отреагировали на очередную ракетную атаку днем 29 мая. В своих соцсетях они опубликовали состор с благодарностью ПВО и распространили видео с бегущими к укрытию детьми.

Как украинские артисты реагируют на ракетную атаку / Фото с инстаграм-сторис

Дневная атака на Киев 29 мая: что известно