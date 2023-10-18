"Под завалами могут быть люди": звездный бомонд эмоционально реагирует на циничный обстрел Запорожья

Ночью российские ракеты в очередной раз попали в жилой дом в одном из городов Украины. В результате есть жертвы и раненые.

Трагический инцидент произошел в Запорожье. На этот обстрел активно отреагировали украинские знаменитости, передает 24 Канал. Звезды распространяют информацию о циничной атаке россиян и выражают искренние соболезнования семьям погибших.

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Тарас Цымбалюк

Артист выставил инстаграмм-сторис с последствиями атаки по Запорожью и подчеркнул, что россияне снова обстреляли мирное население.

Сосед устроил для украинцев очередную страшную ночь. Запорожье. Еще раз нанесен удар по жилым домам. По мирному населению. Снова цинично убиты невинные люди,

– отметил актер.



Тарас Цымбалюк высказался об обстреле Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис

Настя Каменских

Исполнительница тоже распространила кадры поврежденного дома в городе и отметила, что соболезнует родным и близким погибших.

Ракетные удары по городу, инфраструктуре и жилому дому в центре города, разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких,

– подчеркнула певица.



Настя Каменских прокомментировала удар по Запорожью / Скриншот с инстаграмм-сторис

Ирина Федишин

Артистка выставила кадры последствий российской террористической атаки по Запорожью.



Ирина Федишин прокомментировала обстрел Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис

Ольга Сумская

"Ужас. Ночь в Запорожье. Люди под завалами", – поделилась актриса.



Ольга Сумская отреагировала на обстрел Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис

Лилия Ребрик

Телеведущая тоже показала, как выглядит "страшная ночь для Запорожья".



Лилия Ребрик высказалась об обстреле Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис

ROXOLANAS

Певица выставила видео с последствиями разрушения дома и выразила искренние соболезнования близким погибших и раненых.



Roxolanas отреагировала на обстрел Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как другие звезды реагируют на ракетный обстрел Запорожья / Скриншоты с инстаграмм-сторис

Очередной обстрел Запорожья: что известно