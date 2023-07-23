"Страшная боль": украинский бомонд эмоционально реагирует на массированную ночную атаку Одессы

В ночь на 23 июля россияне массированно обстреляли Одессу ракетами. В результате очередной ракетной атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор в историческом центре города. Известно, что повреждены многие жилые дома и гражданская инфраструктура. Кроме того, есть раненые и погибшие.

Украинские звезды уже успели отреагировать на очередную ночную атаку. Они выражают злобу на страну-агрессорку и сострадание пострадавшим. 24 Канал собрал реакции звездного бомонда на атаку россиян Одесщины.

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Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар опубликовал сообщение с последствиями ракетных обстрелов Одесщины.

"Иногда, кажется, что больше зла они уже не могут совершить", — написал кулинар.

Ольга Сумская

"Сочувствуем вам, дорогие наши одесситы. Страшная боль", – отметила актриса.

Юрий Горбунов

"Сплошной ужас. Сердце разрывается. Одесситы, самые искренние соболезнования. Держитесь, прошу. Однако такие кадры, наверное, вдохновляют мировое сообщество и украинских коррупционеров, живущих под лозунгом "моя хата с краю"", – отметил телеведущий.

Alyona Alyona

Певица распространила в своих социальных сетях фото с последствиями попадания российских ракет в одесский храм.



Alyona Alyona отреагировала на российскую атаку Одессы / Скриншот с инстаграм-сторис

Святослав Вакарчук

"Российский ракетный террор продолжается. Одесса, дорогая наша, сил тебе. Всем, кто пострадал скорейшего выздоровления", – написал исполнитель.



Святослав Вакарчук отреагировал на ночную атаку Одессы / Скриншот с инстаграм-сторис

Андрей Бедняков

Ведущий выставил кадры из разрушенных зданий в Одессе и эмоционально обратился к одесситам, предавшим Украину.

"Так называемые "публичные люди" из Одессы, которые живут в России, посмотрите на центр вашего города. Вы трусы и живите с этим до конца жизни", — написал Бедняков.



Андрей Бедняков обратился к предателям / Скриншот с инстаграмм-сторис

Тина Кароль, Юлия Санина, Елена Зеленская и другие знаменитости также не смогли промолчать в ответ на российский удар по Одессе. Они эмоционально реагируют в своих социальных сетях и соболезнуют родным погибших и раненых.

Другие реакции звезд / Фото с инстаграмм-страниц:

Что известно об обстреле Одессы 23 июля: главное