Чем вы лучше, – Ксения Мишина ответила хейтерам о ПВО и сравнила украинцев с россиянами

Ночью 16 мая россияне в очередной раз атаковали Украину ракетами. Украинцы проснулись от сирен и звуков взрывов. К счастью, силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты. Однако не обошлось без скандалов со знаменитостями. Актрису Ксению Мишину подвергли критике за то, что она показала работу ПВО в сети.

Видео, где видна работа наших защитников, Ксения обнародовала в инстаграм-сторис. После многочисленной критики актриса удалила ролик и ответила хейтерам.

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Что говорит Мишина о своих видео с работой ПВО

Звезда опубликовала несколько сторис, в которых ответила всем, кто ее критиковал: "Пока "всякие" телеграм-каналы без разбора, под одну гребенку, пытаются поднять свои рейтинги моими фонарями в небе без привязки к местности и даже не с моего места жительства… В Киеве продолжают работать live-камеры, где видно абсолютно все происходящее".

Актриса добавила, что сразу активизировались те люди, которым все равно, на кого набрасываться, кого поливать грязью. Таких украинцев она сравнила с россиянами.

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, потому что понимаю, что любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. И все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают. Но извините, на моем видео них*ра не было, кроме военного неба, под которым мы живем!", – написала Мишина.

Помню, как примерно такое же мне писали россияне в начале вторжения. И возникает вопрос: "Чем вы лучше п*дарасов?"

– подытожила Ксения.

Ксения Мишина ответила хейтерам / Скриншоты инстаграм-сторис актрисы

Россия снова атаковала Украину ракетами: главное