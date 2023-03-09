Крепко сплю, – Сергей Притула рассказал, прячется ли в укрытие во время ночных ракетных атак

Тревога ночью 9 марта в Украине продолжалась почти всю ночь. И пока одни украинцы добросовестно провели это время в укрытии, другие проигнорировали ее. Волонтер Сергей Притула откровенно признался, прятался ли в укрытие во время ночной атаки.

В ночь на 9 марта во многих городах, в том числе и в Киеве, раздались взрывы. Сергей Притула рассказал, как пережил ночной массированный ракетный обстрел.

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Как Притула пережил тревожную ночь 9 марта

Волонтер уверяет, что пережил эту ночь на паркинге, хотя спит обычно очень крепко и может проспать начало тревоги.

Я очень крепко сплю, но все-таки даже если я не слышу сирены, бухает (взрыв – 24 Канал) так громко, что я просыпаюсь и ускоренным темпом бегу в подземный паркинг. У меня уже даже подушка в машине заготовлена, там уже и добываю ночь,

– поделился Сергей Притула.

Что мотивирует Притулу не сдаваться

Сергей также говорит, что часто приезжает на фронт к украинским защитникам, и именно они вдохновляют его работать дальше, приближая победу.

"Меня очень вдохновляют наши защитники. У нас большая задача – быть достойными их. Это просто настолько ужасная тотальная война… Я думал, что в 2014–2015 годах я видел настоящую войну, но то, что происходит сейчас, это совсем другая история", – объяснил Притула.

По его словам, человек может быть уставший, но когда он приезжает на передовую, смотрит на работу ребят, то понимает, что ты просто не вправе говорить, что выгорел. "Ты сжимаешь зубы и продолжаешь работать дальше", – отметил он.

Смотрите полное видео с Сергеем Притулой:

Ракетная атака по Украине 9 марта: основное