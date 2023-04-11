Актер Райан Рейнольдс вместе с семьей может переехать в деревню в Великобритании: в чем причина

Популярный голливудский актер Райан Рейнольдс, вероятно, решил переехать в Великобританию. На днях он приобрел самый дорогой дом в деревне Марфорд в Уэльсе. За него Рейнольдс выложил около 2 миллионов долларов.

Напомним, что недавно популярная семья – Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайви – стали родителями в четвертый раз. У них родилась дочь.

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Почему Рейнольдс хочет переехать в Британию

Звезды решили переехать из Калифорнии в Британию. Вероятно, что главная причина – футбол. Ведь еще осенью 2020 года Рейнольдс вместе с актером Робом Макелхенни приобрел футбольный клуб в городке Рексем, недалеко от которого находится Марфорд.

Сначала никто не верил, что Райан серьезно увлечется футболом. Однако он с партнером начал вкладывать деньги в клуб. На его приобретение актеры потратили 10 миллионов фунтов и уже вложили примерно столько же в реконструкцию стадиона и приобретение новых игроков.

Однако есть определенные успехи. Недавно команда "Рексем" смогла пробиться в список борющихся за Кубок Англии. Фото триумфатора Рейнольдса на трибуне облетели весь мир.



Райан Рейнольдс с женой на трибуне / Фото The Sun

Райан и Роб хотят и дальше инвестировать в "Рексем". У них амбициозный план — через несколько лет вывести команду в Премьер-лигу.

Интересно, что его жена Блейк Лайвли поначалу иронически относилась к новому увлечению мужа. Однако в марте актриса вместе с детьми прилетела в Уэльс. На трибуне сидела вся звездная семья.

Де Рейнольдс берет деньги:

В марте голливудский актер продал акции мобильной связи Mint Mobile. Общая сумма сделки составила 1,35 миллиарда долларов. Британские СМИ оценивают его капитал в 150-160 миллионов долларов.

Кроме того, доход актеру кроме гонораров за съемки в фильмах приносит еще и алкогольный бизнес. Ведь Рейнольдс также является владельцем компании, производящей джин под маркой Aviation American Gin.

Напомним, что актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс собирают средства украинским беженцам. Звезды сотрудничают с благотворительным фондом ООН и планируют собрать миллион долларов помощи.