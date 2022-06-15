Рада, что не влезла в эту историю, – Екатерина Павленко о громком скандале с Нацжюри Евровидения

Звезда группы Go_A, которая в прошлом году представляла Украину на международном конкурсе Евровидения и получила 5 место, поделилась своими мыслями о нынешнем судействе. Ей сразу предложили стать представителем конкурса, а не участником жюри, но она этому несказанно рада.

В интервью 24 каналу Екатерина Павленко поделилась, что ей сразу предложили занять место спикера – она объявляла баллы от Украины в финале шоу, а ее коллеге, Тарасу Шевченко, говорили идти в жюри. Но у него возникла возможность побыть в то время с семьей, поэтому он выбрал родных, а не конкурс.

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На вопрос, согласилась бы она стать представителем Национального жюри Украины, говорит, что нет. Хотя она и доверяет своим вкусам, но никогда не знаешь, что может произойти такая история, как в 2022 году – когда жюри выставило низкие баллы странам-соседям.

Честно говоря, я бы даже не согласилась, если бы мне предложили быть в жюри, потому что это большая ответственность. Хотя у меня уже была возможность быть в жюри чешского Нацотбора. И очень часто мое видение совпадает с видением людей, потом голосующих. И в принципе своему вкусу я доверяю, но я не могу брать ответственность за других людей. И я очень рада, что все-таки не влезла в эту историю, потому что у меня по поводу голосования были кардинально другие мнения, но по сумме голосов они никак не повлияли бы на ситуацию в целом.

– говорит Екатерина Павленко.

Как-то она была в жюри Детского Евровидения и говорит, что это очень сложный процесс, ведь ты зависишь от мнения других людей, а твои баллы почти ничего не означают.

"В этом году, насколько я помню, было пять членов жюри, и даже если ты выскажешь свое мнение, то все равно оно может просто потеряться. В этом и есть смысл голосования. Поэтому брать такую ответственность на себя я не хочу, даже если бы мне предложили идти в талант-шоу", – добавила Павленко.

Лидер группы Go_A убеждена, что музыка – это не о балах и победе.

Для меня она больше о смыслах, эмоциях, поэтому мне сложно оценивать музыку в рамках конкурса. Я всегда оцениваю ее больше по своим ощущениям и по тому, как эта музыка влияет на меня. Конечно, есть какие-то профессиональные качества, вокал, но меня в музыке всегда интересовала не столько техническая часть, сколько эмоциональная и смысловая. Поэтому я даже не рассматриваю такую возможность идти в жюри, потому что судить музыку – для меня это невозможно,

– подумала Екатерина.

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