Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома: фото
Источник:Бэнкси
Бэнкси считают одним из самых ярких представителей современного стритарта. Ранее он изобразил мальчика с разведенными руками, якобы раздвигающего занавески на доме в Великобритании. Но рабочие его случайно уничтожили.
Об этом инсциденте сообщил сам уличный художник Бенкси. Напомним, что ранее неизвестный хотел украсть граффити "Женщина в противогазе" на стене разрушенного россиянами дома в Гостомеле.
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Что Бэнкси нарисовал на доме в Британии
Художник изобразил на заколоченном фанерой окне дома мальчика с разведенными руками, который якобы раздвигает занавески из смятых листов металла.
Рядом с мальчиком, прячась за занавеску, сидит кот.
Еще несколько дней назад граффити Бэнкси было дома / Фото с инстаграммы художника
Что известно об уничтожении граффити
Сам Бэнкси не прокомментировал уничтожение мурала.
Журналисты BBC выяснили, что мурал был нанесен на стену заброшенного фермерского дома в городке Херн-Бэй в Великобритании.
Известно, что на территории фермерства сейчас ведутся работы по сносу. Один из подрядчиков в комментарии сайта KentOnline признался, что он и его команда "представления не имели, что это был рисунок Бэнкси", когда начинали работу.
Граффити Бенкси случайно уничтожили Фото из инстаграммы художника
Добавим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Бенкси создал семь муралов, нанесенных на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.
После вандализма в Гостомеле Бэнкси заявил, что продаст 50 своих картин купить автомобили скорой помощи для Украины.