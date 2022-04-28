"Ад на земле": Ирина Федишин призвала спасти Мариуполь
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Украинская певица Ирина Федишин рассказала об ужасных условиях оставшихся в Мариуполе людей. Она призвала мир помочь мариупольцам и спасти город.
Украинская исполнительница Ирина Федишин выступила в поддержку Мариуполя, защитники которого до последнего удерживают город от российских захватчиков.
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Ирина Федишин просит спасти Мариуполь
Певица рассказала, что до поздней ночи переписывается со знакомой, которая находится в полку "Азов". Она призналась, что каждый раз больно читать сообщения от подруги.
Сердце разрывается. Особенно поразили следующие слова: "Как сказал наш медик: многие бойцы чувствуют себя преданными за преданность. Не должно так быть. Страна не должна бросать своих героев". Ад на земле!
– поделилась Ирина Федишин.
"Военный госпиталь в окружении: это когда человек, имеющий хоть одну руку, чтобы подать воды тому, кто не может встать, обязательно делает это. Раненые находятся в страшных условиях: медикаментов не хватает. Нет обезболивающих и антибиотиков. Люди умирают без лекарств. Критически не хватает воды, еды. Медиков, медсестер не хватает, среди них тоже уже 300 и 200, работают круглосуточно", – добавила звезда.
Ирина Федишин призывает мир, диаспору и политиков уволить людей из Мариуполя и спасти украинских защитников.
Мы, украинцы, обращаемся ко всему миру! Мы просим обеспечить безопасный выход всех людей и защитников из Мариуполя! Просим помочь организовать коридоры или даже корабли, которые вывезут людей в Болгарию или Турцию, а затем в Украину! Обращаюсь к нашей диаспоре: выходите на площади и просите у правительств своих стран помочь вывести людей из Мариуполя!
– призвала артистка.
Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Последнее о Мариуполе
- Заместитель командира полка "Азов" рассказал, что за последнюю ночь российские войска совершили 50 авиаударов на "Азовсталь".
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