Группа Quest Pistols, которую основал беглец Бардаш, спела "Ты так красива" на украинском

На днях поп-рок-группа Quest Pistols дала благотворительный концерт в Варшаве. Она спела свой главный хит "Ты так красива", но перевела его на украинский. Новая версия трека взорвала сеть.

В июне певец Антон Савлепов объявил, что оригинальный состав группы Quest Pistols объединился, чтобы отправиться в благотворительный тур в поддержку Украины. Это в то время, как его основатель Юрий Бардаш сбежал в Москву. На концерте в Варшаве артисты впервые спели "Ти неймовірна" вместо "Ты так красива".

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Quest Pistols спел "Ты так красива" на украинском

В свете сине-желтых софитов Quest Pistols презентовал "Ты так красива" на украинском языке. На удивление, публика сразу начала подпевать.

Кожен сантиметр, кожен край душі і тіла. Все, що бажаєш, обирай, все, що ти хотіла. Поцілунки і слова, твоє плаття біле. Чом не разом ти і я. Ти неймовірна, ніжна, чарівна. Поруч з тобою поводжуся дивно. Як це змінити, це просто насилля. Така ти чарівна, але невільна,

– спел Quest Pistols в Варшаве.

Интересно, что вместе с Антоном Савлеповым, Никитой Горюком и Костей Боровским спел украинский кавер-певец Роман Панченко, известный как Romario Punch. Он уже выходил на большую сцену с британской группой Coldplay, когда та пелв "Обійми" Океана Эльзы на стадионе в Варшаве.

"Quest Pistols вместе со мной поют "Ты так красива" на украинском языке", – прокомментировал Роман Панченко в своем тексте.

Как отреагировала сеть

"Теперь я хочу слушать это только на украинском";

"Боже они могут это записать, чтобы можно было слушать студийную версию?";

"Все звучит лучше на украинском";

"Интересно, почему сразу не выпускали ее на украинском, когда так здорово звучит";

"Я очень любила эту песню, теперь мне нужна украинская версия";

"Очень хочу добавить в свой плейлист".