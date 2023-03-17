Quest Pistols перевели хит "Я твой наркотик" на украинский и повторили клип 13-летней давности

Популярная украинская группа Quest Pistols порадовала своих поклонников украиноязычной версией хита "Я твой наркотик". Кроме того, артисты повторили клип 13-летней давности.

Три месяца назад после официального воссоединения золотого состава группа выпустил песню "Ты так красива" на украинском языке. И теперь артисты показали свою новую видеоработу.

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Впервые римейк песни "Я твой наркотик" на украинском языке прозвучал в Батуми во время благотворительного тура в поддержку Украины. После одобрительных отзывов артисты сделали студийную запись украинской версии.

Quest Pistols перевели хит "Я твой наркотик": смотрите онлайн

Группа подчеркнула, что смысл песни остался актуальным и для настоящего – песня о самой сильной, почти больной любви, которая сводит с ума и может заменить любые пристрастия человека.

Артисты удивили и клипом к песне "Я твой наркотик". Работа создана в виде мультика с помощью 3D графики. В клипе музыканты до мелочей повторили версию популярного клипа 13-летней давности. Старая версия клипа – смотрите по ссылке.

Нам посчастливилось выпускать хит за хитом, а не угаснуть сразу после "Я устал". Всегда была мечта создать альтернативную вселенную Quest Pistols и сделать иронический мультсериал о жизни известной крейзи поп группы,

– поделился Антон Савлепов.

Напомним, в декабре 2022 года группа Quest Pistols вернулась в оригинальный состав супер-группы, в которую входят: Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк. Сейчас группа находится в туре по Европе. Уже 1 апреля на сцене Retro Music Hall в Праге группа отметит свои 16 лет.