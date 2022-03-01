Путин, хочу, чтобы ты умирал в муках – как звезды и уроженцы Харькова реагируют на обстрелы

Последнее время для Харькова стало крайне тяжелым – россияне продолжают обстреливать город, а утром снаряды попали в Харьковскую ОГА, оперный театр, филармонию и жилые дома. Что говорят знаменитости – читайте дальше.

Многие украинские исполнители, ведущие и шоумены родились в Харькове, сообщает 24 канал. Им тяжело наблюдать за тем, как их город разрушают русские окупанты. В своих соцсетях они публикуют шокирующие кадры ракетных ударов и обстрелов по городу.

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Михаил Заливака

"Ну я пусть его, что говорить... Это центр Харькова и самая большая площадь Европы. Путин, хочу, чтобы ты умирал долго, в муках!" – написал герой "Холостяка-11" и уроженец Харькова Михаил.

Александр Волошин

"Харьков... Держитесь, родные, держитесь... "Россия не будет стрелять по мирному населению". Но ватники как всегда скажут, что мы сами по себе бомбим, придурки. Никогда не простим", – пишет блоггер и парень Анны Тринчер.

Хронологию событий в Харькове

Григорий Решетник

"Харьков. Держись. Начинается этап изнеможения, истощения, эмоционального выгорания… Но мы должны пройти и справиться с этим. Мы ни в коем случае не должны опускать руки, насколько это возможно, должны оставаться оптимистами и бороться. Верить, помогать и поддерживать друг друга . Потому что Бог на нашей стороне и Украина обязательно победит", – написал ведущий.

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Группа Cloudless

"Русская фашистская армия нанесла авиаудара по центральной площади города Харькова.

Геноцид 21 века руками россиян в самом сердце Европы. Ежедневно, каждый час мы наблюдаем ужасные подробности и видеозаписи преступлений против украинского народа, преступлений против человечества. Российская пропаганда скрывает реальные потери русско-фаш совершая при этом вбросы ложной информации. Пожалуйста, распространите эту шокирующую правду. Это катастрофа века. Остановите Путина, остановите Россию!" – пишут участники Нацотбора Евровидения-2022.