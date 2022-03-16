"Пусть обоср*тся": Леся Никитюк попросила хакеров Anonymous включать сирены в России

Международное хакерское сообщество Anonymous объявило войну Путину еще 25 февраля, во второй день его вторжения в Украину. Через три недели они "положили" множество государственных сайтов РФ, а Леся Никитюк подкинула им новую задачку.

Поскольку вся Украина уже три недели просыпается от звуков сирен, Леся Никитюк предложила установить справедливость. Она попросила хакеров Anonymous включать воздушные тревоги по всей захватнической России.

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Обращение к Anonymous! Сделайте так, чтобы включающаяся в Украине сирена автоматически включалась и по всей России,

– написала телеведущая.

"Как же это сильно", – написал в комментариях герой 11 сезона "Холостяка" Миша Заливако. Правда, Леся Никитюк ответила ему довольно резко: "Сильно – это о нашем народе".

Скриншот из инстаграма Леси Никитюк

Реакция сети на обращение Леси Никитюк

Более чем двум тысячам пользователей инстаграма понравилась идея Леси Никитюк. Группой они ее усовершенствовали – предложили включать на всех гаджетах и ​​с утра до ночи: