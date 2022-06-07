"Пусть ездят, пусть видят": почему Цыбульская хочет, чтобы в разбомбленный Ирпень катались как в музей

В разрушенные города Киевщины все чаще приезжают не волонтеры, а зеваки. Однако Оля Цыбульская не осуждает тех, кто хочет снять разрушения. Она считает, что чем больше горя увидят глаза украинцев, тем длиннее будет наша ненависть к России.

Квартира родителей Оли Цыбульской в Ирпене полностью разрушена. Она уже подала документы на восстановление жилья, а в интервью 24 каналу объяснила, почему хочет, чтобы город стал неким "музеем под открытым небом".

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Зачем ездить в разбомбленные города как в музеи

В апреле, когда артистка показала полностью разрушенный дом родителей в Ирпене, в действительность этих кадров не поверили даже ее знакомые. "А что, реально это правда? Я вижу глазами, но это прямо так и выглядит? Там прямо трупы?" – спрашивали ее. Тогда Цыбульская вспомнила слова брата, который рассказывал о трупном запахе, стоящем в городе.

Поэтому певица не против, чтобы в Ирпень и другие разбомбленные города Украины ездили и убеждались, что наша реальность более жутка, чем самые страшные фильмы ужасов, чтобы эта история никогда не повторилась снова.

Пусть ездят, пусть и в нашу квартиру зайдут и увидят, кто не верит, пусть чувствуют это для того, чтобы мы в дальнейшем не подпускали этих изуверов к себе,

– заявила Оля Цыбульская.

"Я бы хотела, чтобы люди туда ездили, чтобы они видели это, чтобы понимали, насколько это страшно, чтобы мы наконец-то эту историю настолько осознали, чтобы это не повторялось с нами", – добавила звезда.

Что с квартирой родителей Цыбульской в Ирпене

В Ирпень семья певицы переехала 3 года назад и всего два месяца пожила в квартире после ремонта. Война застала ее родителей дома, от которого "и живого места нет".

Квартира прострелена танками насквозь, там упала крыша, это был последний этаж… Напротив их дома в парке стояли русские. Она (мама, – 24 канал) слышала, как бьют по дому, как тряслись стены, как "ходил" дом и звенели окна,

– рассказывала нам Цыбульская.

Интервью с Олей Цыбульской в видеоформате: видео 24 канала